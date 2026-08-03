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Extern· 2 min citire
Un nou atac cu drone asupra „Amazonului rusesc”. Incendiu și pagube la un depozit aflat la 180 de kilometri de Moscova - VIDEO
Atac cu drone în Rusia
O persoană a fost rănită, iar un incendiu a izbucnit la un depozit al companiei Wildberries din regiunea Vladimir, după un atac cu drone produs în noaptea de duminică spre luni. Regiunea se află la aproximativ 180 de kilometri est de Moscova.
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