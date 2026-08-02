Președintele care la 80 de ani se declară a fi în ”plină formă” și gata pentru al patrulea mandat

Publicat 2 aug. 2026, 22:56 Sursă Agerpres

Președintele de stânga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, s-a declarat duminică 'într-o formă excelentă', la lansarea campaniei pentru un al patrulea - și ultim - mandat la alegerile din octombrie, relatează AFP.

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