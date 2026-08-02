Președintele care la 80 de ani se declară a fi în ”plină formă” și gata pentru al patrulea mandat

Președintele de stânga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, s-a declarat duminică 'într-o formă excelentă', la lansarea campaniei pentru un al patrulea - și ultim - mandat la alegerile din octombrie, relatează AFP.
Revenit la putere în 2023 după două mandate anterioare (2003-2010), Luiz Inacio Lula da Silva a fost nominalizat oficial în fața a circa 3.000 de susținători ai săi veniți la convenția Partidului Muncitorilor (PT) desfășurată la Sao Paulo, centrul economic al principalei puteri din America Latină.
Mulțimea a scandat 'Lula, luptătorul poporului brazilian' și a fluturat steaguri roșii ale PT, alături de pancarte cu sloganuri precum 'Brazilia nu se va preda'.
Fostul muncitor în fabrică și lider sindical, o figură dominantă a politicii braziliene timp de decenii, urmează să se confrunte în alegeri cu Flavio Bolsonaro, senator în vârstă de 45 de ani și fiul fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022), arestat pentru tentativă de lovitură de stat, după ce a încercat să se agațe de putere în ciuda înfrângerii sale în alegerile din 2022, amintește AFP.
Lula a încercat duminică să convingă mulțimea că vârsta sa nu reprezintă o problemă.
'Vreau să lupt împotriva bătrâneții', a declarat el, descriindu-și rutina zilnică de exerciții fizice.
Lula a menționat și vedetele fotbalului Lionel Messi și Cristiano Ronaldo - care au participat la șase Cupe Mondiale -, spunând că el va juca o 'a șaptea': a șaptea sa candidatură la președinție.
Ulterior, a promis el, va pleca 'în vacanță pentru a flirta' cu a treia sa soție, Rosangela 'Janja' da Silva, în vârstă de 59 de ani. Aceasta se afla de altfel lângă el, purtând un tricou cu o fotografie a lui Lula din copilărie.
Campania se desfășoară pe fondul influenței președintelui american Donald Trump, care este un aliat al familiei Bolsonaro și a susținut recent mai mulți candidați de dreapta victorioși din America Latină.
La evenimentul de duminică, Lula nu l-a menționat direct pe actualul lider de la Casa Albă, deși tema 'suveranității' - un pilon central al viitoarei sale campanii - a fost omniprezentă la convenție și el însuși a vorbit în fața unui steag brazilian de mari dimensiuni.
În iulie, Statele Unite au impus două runde de tarife vamale asupra produselor braziliene, invocând presupuse practici comerciale neloiale.
La începutul lui iunie, Lula l-a denunțat pe rivalul său Flavio Bolsonaro drept 'trădător al națiunii', susținând că i-ar fi îndemnat pe americani să lovească în economia braziliană. Flavio neagă acest lucru.
Potrivit unui sondaj recent realizat de institutul Datafolha, Lula ar obține 48% din voturi într-un al doilea tur de scrutin, comparativ cu 43% pentru adversarul său. În 2022, candidatul stângii a câștigat la o diferență foarte mică, iar țara rămâne profund polarizată.
Președintele brazilian se poate lăuda cu o creștere economică solidă și cu niveluri record ale ocupării forței de muncă, dar familiile se plâng de costul vieții, iar deficitele publice sunt în creștere.
Totodată, Lula se află în defensivă în ce privește principala preocupare a brazilienilor: securitatea. În cartierele populare, zeci de milioane de locuitori trăiesc sub controlul crimei organizate.
Corupția reprezintă, de asemenea, o problemă majoră, chiar cei doi rivali fiind vizați fiecare de o anchetă judiciară. Prima vizează finanțarea unui film dedicat lui Jair Bolsonaro, pentru care Flavio Bolsonaro solicitase fonduri de la un bancher acuzat de fraudă financiară de proporții. Cealaltă anchetă, deschisă săptămâna aceasta, îl vizează pe unul dintre fiii lui Lula - poreclit 'Lulinha' -, suspectat de corupție și trafic de influență.
Luiz Inacio Lula da Silva a petrecut 580 de zile în închisoare între 2018 și 2019, fiind condamnat pentru corupție în legătură cu un răsunător scandal, dar condamnarea sa a fost ulterior anulată din motive procedurale și pentru că judecătorul a fost considerat părtinitor.