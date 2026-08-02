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De ce s-au întors migranții în Maroc. ”Au închis complet toate magazinele. Ne țin flămânzi ca să plecăm”

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 18:56

Miniștrii de Interne din UE se vor reuni marți prin videoconferință pentru a discuta despre criza migranților din Ceuta! Spania, urmată de un grup de 22 de țări au solicitat succesiv această reuniune pentru a discuta tensiunile diplomatice care au rezultat. Între timp, migranții au decis să se întoarcă în Maroc după ce au constatat că realitatea din Spania nu era cea pe care și-o imaginau.

Oamenii spun că au pornit la drum după ce au văzut videoclipuri pe rețelele de socializare și au fost convinși că vor putea trece cu ușurință granița, deși zona este puternic păzită. De altfel, drumul s-a dovedit însă mult mai periculos decât se așteptau. Cel puțin 72 de migranți au murit în timpul călătoriei. 

Migranții care au înotat și au intrat ilegal în Ceuta, teritoriu spaniol din Africa de Nord, au povestit că foamea, epuizarea și ostilitatea localnicilor i-au făcut să se întoarcă în Maroc. Aceștia spun că magazinele erau închise și au fost nevoiți să caute hrană și apă, în timp ce își uscau hainele ude pe străzi.

„Jur pe Dumnezeu că au închis complet toate magazinele. Ne țin flămânzi ca să plecăm”, spune un migrant.

„De data asta am intrat și am văzut și am vrut să mă plimb pe acolo. Am văzut situația, atmosfera și pe fratele meu...Există mult rasism, mai ales față de oamenii care lucrează”, mai spune un tânăr care și-a încercat norocul în Ceuta.

Totodată, migranții au vorbit și despre prețurile la alimente, despre care spun că sunt foarte mari. De aceea, trei zile a supraviețuit doar cu apă. Șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a anunțat că nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE, în timp ce Italia a suspendat temporar acordul Schengen cu Spania. 

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