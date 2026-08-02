De ce s-au întors migranții în Maroc. ”Au închis complet toate magazinele. Ne țin flămânzi ca să plecăm”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 18:56

Miniștrii de Interne din UE se vor reuni marți prin videoconferință pentru a discuta despre criza migranților din Ceuta! Spania, urmată de un grup de 22 de țări au solicitat succesiv această reuniune pentru a discuta tensiunile diplomatice care au rezultat. Între timp, migranții au decis să se întoarcă în Maroc după ce au constatat că realitatea din Spania nu era cea pe care și-o imaginau.

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