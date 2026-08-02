Arabia Saudită și Rusia schimbă jocul pe piața petrolului. OPEC+ a luat o decizie importantă în plin conflict din Orientul Mijlociu

Publicat 2 aug. 2026, 17:56 Sursă Agerpres

Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai OPEC+ au decis, în cadrul unei reuniuni virtuale desfășurate duminică, să își majoreze cotele de producție de petrol pentru luna septembrie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, informează AFP și Reuters.

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