Miron Mitrea, apel către Nicușor Dan: „Am senzația că suntem timizi, mă așteptam să-l văd imediat pe șeful statului țipând la președintele Putin”

Publicat 26 iul. 2026, 19:25 Sursă Realitatea PLUS

Miron Mitrea a declarat la Realitatea PLUS că pătrunderea dronelor în spațiul aerian al României poate reprezenta atât o testare a reacției autorităților române și a NATO, cât și rezultatul unor aparate care s-au abătut de la traiectorie. Consultantul politic afirmă însă că motivul exact este mai puțin important decât reacția Armatei Române, pe care o apreciază pentru că a început să doboare aceste aparate.

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