Miron Mitrea, apel către Nicușor Dan: „Am senzația că suntem timizi, mă așteptam să-l văd imediat pe șeful statului țipând la președintele Putin”

Miron Mitrea a declarat la Realitatea PLUS că pătrunderea dronelor în spațiul aerian al României poate reprezenta atât o testare a reacției autorităților române și a NATO, cât și rezultatul unor aparate care s-au abătut de la traiectorie. Consultantul politic afirmă însă că motivul exact este mai puțin important decât reacția Armatei Române, pe care o apreciază pentru că a început să doboare aceste aparate.
Miron Mitrea a declarat că incidentele cu drone care ajung în spațiul aerian românesc ar putea fi încercări ale Rusiei de a testa reacția României și a NATO, însă a avertizat că nu există suficiente date pentru concluzii ferme privind intenția din spatele fiecărui caz.
Mitrea a susținut că fondurile europene SAFE ar trebui direcționate cu prioritate spre protecția anti-dronă, nu spre achiziții pe care le consideră mai puțin urgente. El a apreciat că Armata Română „își face treaba” și că va putea acționa tot mai eficient dacă va fi lăsată să își desfășoare activitatea.
Mitrea a spus că există un interes politic, atât la Moscova, cât și la Kiev și în statele din regiune, ca țări precum România și Polonia să fie atrase în conflict. Totuși, acesta a declarat că nu crede că România va intra într-un război cu Rusia.
În același timp, Miron Mitrea a criticat lipsa unei reacții publice ferme din partea autorităților române. El a susținut că, după confirmarea unei pătrunderi de drone rusești în spațiul aerian românesc, Bucureștiul ar fi trebuit să convoace ambasadorul Rusiei și să transmită proteste oficiale la nivel de președinte, Minister al Afacerilor Externe și Minister al Apărării.
Mitrea a mai afirmat că poziția geostrategică a României este complicată, însă apartenența la NATO reprezintă o garanție importantă de securitate.
Mitrea: „Este important că Armata Română își face treaba”
Ele pot fi încercări ale Rusiei să vadă cum reacționează România. De fapt, NATO au asemenea tip de agresiune, mă rog, semi-agresiune, ca să fim corecți, pentru că n-au atacat vreun obiectiv în România. S-ar putea să fie și un amestec între drone trimise intenționat și drone care au luat o greșit, că se întâmplă chestia asta. Se întâmplă destul de des.
Până la urmă, eu cred că asta nu este important. Este important că, în sfârșit, ne-am apucat să le dăm jos. Și reușim să le dăm jos. Deocamdată scump, dar probabil că, începând de săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, cei care se ocupă de SAFE vor muta banii către protecție, la drone, decât pentru cumpărarea de taburi de care nu avem nevoie, că nu plecă la niciun atac de vreo 3 miliarde și jumătate, cât am tot contractat noi. Deci eu nu cred că este foarte important motivul. Ca să discutăm acum, adică să-l dezbatem.
Știu că motivul este important, dar nu cred că avem suficiente elemente ca să putem să tragem concluzii. Și mie nu-mi place să fiu specialist și în boli mentale, și în boli de stomac, și în strategie militară, și în economie. Nu sunt în toate domeniile astea. Cert este că este important, și asta cred eu că trebuie să subliniem, faptul că armata română își face treaba.
„Nu cred că vom intra în acest conflict”
Și își va face din ce în ce mai bine dacă este lăsată. E clar că și NATO este foarte atent la ceea ce se întâmplă. În același timp, politic este evident că există un interes major și în Rusia, și în Ucraina, și în țările din jur, ca să prindă România, Polonia și alte țări de genul ăsta din jur în acest conflict. Nu cred că vom intra în acest conflict.
Chiar dacă avem un guvern care nu este cu puteri depline, poate să fie și norocul nostru că nu ne bagă în mai mult scandal. Deci nu cred că e nimic foarte grav deocamdată. Este o... sunt operații normale. Au mai fost vreo 16-18 de care ni se raportează. Eu sunt conștient și convins că au fost mai multe. Unele nu le-am văzut, altele s-au văzut și nu s-au mai spus. E bine că, în sfârșit, ne-am apucat de treabă. Și le dăm jos, pentru că datoria noastră este să le dăm jos.
Cine să-l cheme? Nu e foarte clar. Președintele Nicușor Dan nu cheamă pe nimeni că i-e frică să nu se întâmple ceva. Doamna Țoiu habar n-am pe unde este, doamna ministru de externe, n-am mai văzut-o de ceva vreme. Iar Miruță e la Turci. Iar Miruță e la Turci în concediu.
„Trebuia un protest oficial făcut de președintele României către președintele Rusiei”
Dar, mă rog, sigur, este un guvern interimar, format din peneliștii-useriști și USR. Ce te aștepți de la ei? Pentru că, în mod firesc, după un asemenea moment de singurătate la o parte, în următoarele 10 minute trebuia chemat ambasadorul Rusiei. Trebuia un protest oficial făcut de președintele României către președintele Rusiei. Trebuia o poziție oficială a ministrului de externe către ministrul de externe al Rusiei. Trebuia o poziție oficială a ministrului apărării către ministrul apărării al Rusiei, adică trebuia pornit motorul.
Noi avem senzația, eu am senzația că suntem timizi. Altceva decât acești useristo-liberaliști care conduc țara nu sunt capabili decât să-i acuze pe alții, cei care nu sunt cu ei, că sunt pro-ruși.
Trebuie să se comporte cu rușii de parcă ar avea ar fi cristale pe care nu știu cum să le pună pe masă să nu le spargă. În momentul în care s-a dovedit clar că două ori una dacă sunt două drone rusești au intrat, accidental sau nu, am spus și repet, nu mă interesează acest lucru, în spațiul românesc și am fost obligați să le dărâmăm, în momentul următor mă așteptam să văd pe președintele României cu microfonul în gură țipând la președintele Putin și spunând: ”Bă, vezi de treaba ta.” Sigur, nu așa cum spun eu acum. Evident. Diplomatic. Cuvinte diplomatice, dar tăioase. Și precum și toți ceilalți. Ei sunt undeva. Unii sunt în concediu, Nicușor Dan mă mir că nu-l vedem acum din nou, ca anul trecut, cu rucsacul în spate pe la munte, să vadă ce-i pe acolo după ce a fost ales președinte.
Noi suntem într-o situație geostrategică complicată. Norocul nostru că suntem în NATO și avem cu cine să ne sfătuim. Sau, mai bine spus, ale căror ordine să le executăm, pentru că asta facem. Nu avem noi oameni care să ia decizia acum în România. Și în felul ăsta suntem probabil în afara, sau cel mai probabil în afara unui pericol imediat de a intra în război cu Rusia.