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Ucraina a lovit din nou pe teritoriul Rusiei: o rafinărie și o bază aeriană, lovite de drone

Atac nocturn in Rusia

Atac nocturn in Rusia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 07:23

Atacuri nocturne au zguduit orașele Engels și Saratov în primele ore ale dimineții. Primul atac a vizat baza aeriană Engels-2, unde Rusia găzduiește bombardiere strategice folosite în atacurile cu rachete asupra Ucrainei. În Saratov, o rafinărie de petrol a fost lovită de drone, declanșând un incendiu vizibil de la kilometri distanță.

Potrivit canalului Exilenova Plus, flăcările au cuprins instalații industriale ale rafinăriei, iar pagubele sunt semnificative.

Guvernatorul regiunii Saratov a confirmat că două persoane au murit, iar infrastructura civilă din ambele orașe a fost avariată. Autoritățile ruse au raportat și incendii provocate de resturile dronelor doborâte de sistemele de apărare aeriană.

Atacurile se înscriu în seria loviturilor ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice din interiorul Rusiei, menite să reducă capacitatea Moscovei de a continua operațiunile militare. În ultimele zile, Ucraina a vizat și alte obiective industriale, inclusiv o uzină petrochimică din Tatarstan și o rafinărie din Volgograd.

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