Ucraina a lovit din nou pe teritoriul Rusiei: o rafinărie și o bază aeriană, lovite de drone

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 07:23

Atacuri nocturne au zguduit orașele Engels și Saratov în primele ore ale dimineții. Primul atac a vizat baza aeriană Engels-2, unde Rusia găzduiește bombardiere strategice folosite în atacurile cu rachete asupra Ucrainei. În Saratov, o rafinărie de petrol a fost lovită de drone, declanșând un incendiu vizibil de la kilometri distanță.

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