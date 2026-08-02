Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Ucraina a lovit din nou pe teritoriul Rusiei: o rafinărie și o bază aeriană, lovite de drone
Atac nocturn in Rusia
Atacuri nocturne au zguduit orașele Engels și Saratov în primele ore ale dimineții. Primul atac a vizat baza aeriană Engels-2, unde Rusia găzduiește bombardiere strategice folosite în atacurile cu rachete asupra Ucrainei. În Saratov, o rafinărie de petrol a fost lovită de drone, declanșând un incendiu vizibil de la kilometri distanță.
Citește și
- 21:57România transmite un mesaj după criza migranților din Ceuta. Ce s-a decis împreună cu statele UE
- 21:38Panică în Moscova. Trei morți și 15 răniți în urma unei explozii într-o cafenea
- 21:18Trump continuă retragerea. SUA renunță la conducerea unuia dintre cele mai importante programe militare pentru Ucraina
- 21:05Un ONG cere anchetă după criza migranților din Spania. Sosirile în masă, imposibile fără ”acordul autorităților” marocane
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News