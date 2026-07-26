Noi scumpiri la pompă pentru șoferi: motorina se apropie de 10 lei pe litru, iar prețurile au crescut în aproape toate benzinăriile

Motorina s-a scumpit din nou în aproape toate marile rețele de benzinării, duminică, 26 iulie 2026. În București, un litru de motorină standard costă între 9,88 și 9,97 lei, în timp ce benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 8,99 și 9,08 lei pe litru.
Față de ziua precedentă, prețul benzinei a crescut doar în stațiile Lukoil. În cazul motorinei, majorări au fost înregistrate la Petrom, Socar, OMV, MOL și Lukoil, în timp ce Rompetrol a păstrat tariful de sâmbătă.
Cât costă benzina în București
Cel mai mic preț pentru benzina standard din Capitală este de 8,99 lei pe litru și poate fi găsit la stațiile Socar. Compania nu a modificat tariful față de ziua precedentă, iar Petrom a păstrat, la rândul său, prețul de 9,02 lei pe litru, conform Peco-online.ro.
Lukoil este singura rețea care a scumpit benzina, de la 9,03 la 9,06 lei pe litru, o creștere de 3 bani. La stațiile MOL, Rompetrol și OMV, litrul de benzină standard costă în continuare 9,08 lei. În principalele orașe din țară, cele mai mici prețuri la benzină se găsesc în București și Timișoara, unde litrul pornește de la 8,99 lei. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic tarif este de 9,02 lei pe litru.
Motorina s-a scumpit în aproape toate rețelele
Cel mai mic preț al motorinei standard din București este de 9,88 lei pe litru și este practicat de Petrom și Socar. Ambele companii au majorat prețul cu 4 bani, de la 9,84 lei pe litru. La OMV, motorina s-a scumpit tot cu 4 bani, de la 9,90 la 9,94 lei pe litru. MOL a aplicat cea mai mare creștere, de 7 bani, astfel că prețul a urcat de la 9,90 la 9,97 lei pe litru. Lukoil a majorat tariful cu 6 bani, de la 9,91 la 9,97 lei pe litru. Același preț este practicat și de Rompetrol, singura rețea care nu a modificat tariful motorinei față de sâmbătă.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți
În marile orașe, cea mai ieftină motorină standard se găsește în Timișoara, unde litrul costă de la 9,84 lei. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,88 lei pe litru. La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă 8,65 lei pe litru și este vândută de o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman. Stația se află pe strada Dunării, numărul 201. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei pe litru și este afișat de o stație Gazprom. Diferențele dintre rețele și orașe rămân importante, mai ales pentru șoferii care alimentează cantități mai mari.