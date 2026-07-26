Noi scumpiri la pompă pentru șoferi: motorina se apropie de 10 lei pe litru, iar prețurile au crescut în aproape toate benzinăriile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 09:08

Motorina s-a scumpit din nou în aproape toate marile rețele de benzinării, duminică, 26 iulie 2026. În București, un litru de motorină standard costă între 9,88 și 9,97 lei, în timp ce benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 8,99 și 9,08 lei pe litru.

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