Panică în Moscova. Trei morți și 15 răniți în urma unei explozii într-o cafenea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 21:38

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 15 rănite sâmbătă într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunțat poliția din capitala Rusiei, fără a specifica imediat cauza incidentului, relatează AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre exploziemoscova