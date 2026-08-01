Panică în Moscova. Trei morți și 15 răniți în urma unei explozii într-o cafenea

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 15 rănite sâmbătă într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunțat poliția din capitala Rusiei, fără a specifica imediat cauza incidentului, relatează AFP.
Seara de sâmbătă a fost marcată de un incident grav în capitala Rusiei, unde o explozie puternică s-a soldat cu victime și a declanșat o intervenție de amploare a serviciilor de urgență. Autoritățile au confirmat că mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite, în timp ce cauza deflagrației este încă investigată.
Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți
Explozia s-a produs în jurul orei 20:10, în apropierea unei cafenele cu terasă, unde se aflau numeroși clienți și trecători. Deflagrația i-a surprins pe cei din zonă, iar echipajele medicale au intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor și transportarea răniților la spitalele din Moscova.
„Conform informaţiilor pe care le deţinem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane şi rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate”, a precizat poliţia din Moscova pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.
Zona a fost izolată, iar ancheta este în plină desfășurare
La scurt timp după explozie, poliția a securizat perimetrul pentru ca specialiștii criminaliști să poată începe cercetările. În acest moment, autoritățile nu au anunțat ce a provocat deflagrația și analizează toate variantele posibile.
Printre ipotezele luate în calcul se numără un posibil incident tehnic, o acumulare de gaze sau alte cauze care urmează să fie stabilite în urma investigației.
Medicii încearcă să salveze răniții grav
Potrivit informațiilor transmise de autorități, o parte dintre cele 15 persoane rănite sunt în stare gravă și primesc îngrijiri în spitalele din capitala Rusiei.
Investigația continuă, iar autoritățile de la Moscova au anunțat că vor face publice noi informații pe măsură ce ancheta avansează.