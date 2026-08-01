România transmite un mesaj după criza migranților din Ceuta. Ce s-a decis împreună cu statele UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 21:57

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că România susține un răspuns european coordonat după criza provocată de intrările ilegale ale migranților în Ceuta și că subiectul va fi discutat marți, în cadrul Consiliului JAI (Justiție și Afaceri Interne), la solicitarea mai multor state membre, printre care și România.

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