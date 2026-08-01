România transmite un mesaj după criza migranților din Ceuta. Ce s-a decis împreună cu statele UE

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că România susține un răspuns european coordonat după criza provocată de intrările ilegale ale migranților în Ceuta și că subiectul va fi discutat marți, în cadrul Consiliului JAI (Justiție și Afaceri Interne), la solicitarea mai multor state membre, printre care și România.
Potrivit acesteia, în ultimele zile a avut discuții cu ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, care a prezentat măsurile adoptate de autoritățile de la Madrid pentru gestionarea situației.
România își exprimă solidaritatea cu Spania
Oana Țoiu a precizat că, în cadrul consultărilor cu omologii europeni, accentul a fost pus pe protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și pe consolidarea cooperării dintre statele membre.
„Am discutat în aceste zile cu ministrul de externe spaniol, José Manuel Albares, despre situația din Ceuta și ne-a ținut la curent cu măsurile luate de Spania.
Alături de omologii europeni am discutat despre obiectivul comun al statelor membre de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene și marțea viitoare se va discuta asta și în Consiliului JAI (justiție și afaceri interne) la cererea statelor membre, inclusiv România.”
Oficialul român a subliniat că, pentru România, prioritatea este atât sprijinirea Spaniei, cât și apărarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.
România gestionează aproximativ 2.000 de kilometri din frontiera externă a UE
În mesajul său, Oana Țoiu a amintit că România are un rol strategic în securitatea Uniunii Europene, administrând aproximativ 2.000 de kilometri de frontieră externă.
„Pentru România obiectivele sunt legate de solidaritate cu Spania în fața acestei provocări și solidaritatea europeană, dat fiind că protejarea granițelor are și o miză colectivă. România gestionează o parte importantă din aceste granițe externe, ≈ 2000 km, reprezentând un punct strategic major de securitate la Marea Neagră și la frontiera estică a blocului comunitar, desigur, cu provocări diferite de cele din vecinătatea sudică dar cu mize comune.”
Totodată, aceasta a transmis că Guvernul României apreciază reacția rapidă a autorităților spaniole și cooperarea cu Marocul.
„Ne exprimăm solidaritatea cu guvernul spaniol și cu poporul spaniol în fața acestei situații și apreciem deciziile rapide adoptate, precum și dialogul constructiv cu Marocul, acum ministrul a informat că aproape toți cei care au trecut ilegal granița sunt înapoi în Maroc, sunt luate măsuri ca situația să nu se repete.”
Mesaj despre Schengen și temerile privind restricțiile
Oana Țoiu a afirmat că protejarea spațiului Schengen reprezintă o prioritate pentru România, atât din perspectiva liberei circulații, cât și a impactului economic.
„Pentru România protejarea spațiului Schengen este esențială, atât pentru libera circulație cât și pentru economie, și asta nu are doar implicații tehnice ci și de dialog politic. Ne-a luat prea mult să ajungem aici, Schengen este un proiect de liberă circulație născut în anul nașterii mele, a început cu acordul a cinci țări într-un mic sat din Luxembourg (de aici și numele) și astăzi este cel mai mare proiect de liberă circulație din lume.
Sunt 3,5 milioane de oameni care trec zilnic frontierele interne și aici România are o miză uriașă, dat fiind faptul că românii au ponderea cea mai mare proporțional cu populația de europeni care muncesc și studiază folosind spațiul Schengen pentru mobilitate.”
Ministrul a precizat și că România a primit recent raportul final privind implementarea procedurilor moderne de acordare a vizelor, compatibile cu standardele Schengen.
„Săptămânile trecute am primit raportul final de verificare a stadiului implementării de către MAE și MAI a procesului de modernizare a procedurilor de acordare de vize, compatibil cu standardele Schengen, și echipa de profesioniști, colegii noștri, au reușit nu doar o evaluare favorabilă ci și să prezentăm ca România unele practici considerate utile și altor țări în proces de aderare.”
Ce spune ministrul despre situația din Ceuta
Oana Țoiu a explicat că exclava spaniolă Ceuta nu face parte din spațiul Schengen și că autoritățile spaniole aplică două filtre de control la frontieră.
„Poziția noastră acum este una de dialog constructiv și colaborare astfel încât spațiul de liberă circulație să își păstreze forța de astăzi. Referitor la temerile privind un posibil impact asupra regulilor de călătorie în spațiul Schengen, Ceuta nu face parte din spațiul Schengen, iar Spania implementează un control dublu: la granița cu Maroc și un alt control Schengen la ieșirea din Ceuta.”
Ea a avertizat, totodată, că informațiile incomplete sau scoase din context pot afecta încrederea în spațiul Schengen.
„Suntem conștienți de îngrijorarea generată în aceste zile, dar inclusiv de nivelul volumului de informații trunchiate din spațiul public, spațiul Schengen poate fi vulnerabilizat și în dezbaterea politică, nu doar prin provocări directe la granițe, așadar vom acorda atenție deosebită infomării publicului asupra evoluțiilor și mulțumim acelei părți a mass media care a prezentat consistent date și informații despre subiect.”
Mulțumiri pentru sprijinul militar acordat României
În finalul mesajului, ministrul interimar de Externe a mulțumit Spaniei pentru participarea la misiunile NATO desfășurate în România și pentru consolidarea flancului estic al Alianței.
„Discuțiile din aceste zile au fost un bun prilej și să mulțumesc Spaniei pentru răspunsul prompt la riscurile crescute pe flancul estic și recenta desfășurare de avioane și militari spanioli în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană din România, pentru contribuția lor la descurajarea aliată, protejarea spațiului aerian al NATO și la consolidarea posturii Alianței pe flancul estic.
Așa cum a anunțat și NATO, Spania va disloca la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România șapte avioane de vânătoare F-18 și aproximativ 200 de militari din cadrul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, o aeronavă A400M care va asigura sprijinul pentru realimentarea în aer, precum și trei elicoptere NH-90 în faza finală a misiunii.