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Trump a confirmat stoparea loviturile asupra Iranului, dar cere urgent deschiderea Strâmtorii Ormuz și garanții nucleare

Președintele Donald Trump

Președintele Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 12:17

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat suspendarea loviturilor planificate împotriva Iranului, după ce Teheranul și mai multe state din regiune au cerut o pauză pentru finalizarea rapidă a unui acord. Casa Albă condiționează orice înțelegere de „deschiderea completă și imediată a Strâmtorii Hormuz” și de „încetarea totală a amenințării nucleare iraniene”.

Trump confirmă suspendarea atacurilor: „Așteptăm un acord rapid”

Potrivit relatării Le Monde, președintele american a transmis că a decis să oprească noile lovituri împotriva Iranului, după consultări cu state din Orientul Mijlociu. Cu doar o zi înainte, Trump avertizase că SUA sunt pregătite să lovească Iranul „foarte puternic”, dacă negocierile eșuează.

În schimb, Casa Albă insistă ca viitorul acord să includă:

  • deschiderea imediată și totală a Strâmtorii Ormuz,

  • garanții privind încetarea programului nuclear iranian,

  • mecanisme de verificare rapidă.

Discuții intense cu Arabia Saudită

La câteva ore după anunțul lui Trump, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a discutat telefonic cu liderul american. Agenția oficială saudită SPA a transmis că oficialul saudit a cerut „prioritizarea dialogului” și „toate eforturile posibile pentru obținerea unei truce”.

Convorbirea are loc în contextul în care Arabia Saudită este aliat strategic al SUA și actor-cheie în gestionarea tensiunilor din regiune.

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