Trump a confirmat stoparea loviturile asupra Iranului, dar cere urgent deschiderea Strâmtorii Ormuz și garanții nucleare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 12:17

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat suspendarea loviturilor planificate împotriva Iranului, după ce Teheranul și mai multe state din regiune au cerut o pauză pentru finalizarea rapidă a unui acord. Casa Albă condiționează orice înțelegere de „deschiderea completă și imediată a Strâmtorii Hormuz” și de „încetarea totală a amenințării nucleare iraniene”.

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