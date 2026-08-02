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Extern· 1 min citire
Trump a confirmat stoparea loviturile asupra Iranului, dar cere urgent deschiderea Strâmtorii Ormuz și garanții nucleare
Președintele Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat suspendarea loviturilor planificate împotriva Iranului, după ce Teheranul și mai multe state din regiune au cerut o pauză pentru finalizarea rapidă a unui acord. Casa Albă condiționează orice înțelegere de „deschiderea completă și imediată a Strâmtorii Hormuz” și de „încetarea totală a amenințării nucleare iraniene”.
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