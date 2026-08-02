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Incendiu devastator pe un feribot cu 271 de oameni la bord. Cel puțin cinci persoane au murit, iar zeci sunt de negăsit

Incendiu devastator pe un feribot. Foto: Profimedia

Incendiu devastator pe un feribot. Foto: Profimedia

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 19:47
SursăSky News

Un incendiu de proporții izbucnit la bordul unui feribot din Indonezia s-a transformat într-o tragedie. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 41 sunt în continuare date dispărute, în timp ce echipele de salvare desfășoară o amplă operațiune de căutare pe mare.

Feribotul Mutiara Sentosa 2 transporta, în total, 271 de pasageri și membri ai echipajului în momentul în care a fost cuprins de flăcări în largul insulei Madura, potrivit autorităților indoneziene, citate de Sky News.

Operațiune de salvare în desfășurare

Autoritățile au anunțat că până în prezent au fost localizate 225 de persoane, însă căutările continuă pentru cei 41 de oameni care încă nu au fost găsiți.

La operațiune participă echipe specializate de intervenție, care încearcă să identifice supraviețuitori și să stabilească soarta persoanelor dispărute.

Feribotul se îndrepta spre Sulawesi de Sud

În momentul producerii incendiului, nava efectua cursa dintre orașul Surabaya, din provincia Java de Est, și Makassar, în provincia Sulawesi de Sud.

Potrivit Agenției Naționale de Căutare și Salvare din Indonezia (Basarnas), incendiul a izbucnit în intervalul orar 06:00–07:00, ora locală. Deocamdată, cauza producerii acestuia nu a fost stabilită.

Legătura cu nava s-a întrerupt

Operatorul feribotului, compania PT Atosim Lampung Pelayaran, a informat biroul de căutare și salvare din Surabaya despre incident la aproximativ o oră după izbucnirea incendiului.

Conform informațiilor primite de la căpitanul navei, feribotul era cuprins de flăcări în apropierea extremității nordice a insulei Madura. Ulterior, comunicațiile cu ambarcațiunea au fost întrerupte, iar autoritățile au declanșat imediat operațiunea de salvare.

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