Incendiu devastator pe un feribot cu 271 de oameni la bord. Cel puțin cinci persoane au murit, iar zeci sunt de negăsit

Publicat 2 aug. 2026, 19:47 Sursă Sky News

Un incendiu de proporții izbucnit la bordul unui feribot din Indonezia s-a transformat într-o tragedie. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 41 sunt în continuare date dispărute, în timp ce echipele de salvare desfășoară o amplă operațiune de căutare pe mare.

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