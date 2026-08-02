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Extern· 2 min citire
Incendiu devastator pe un feribot cu 271 de oameni la bord. Cel puțin cinci persoane au murit, iar zeci sunt de negăsit
Incendiu devastator pe un feribot. Foto: Profimedia
Publicat2 aug. 2026, 19:47
SursăSky News
Un incendiu de proporții izbucnit la bordul unui feribot din Indonezia s-a transformat într-o tragedie. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 41 sunt în continuare date dispărute, în timp ce echipele de salvare desfășoară o amplă operațiune de căutare pe mare.
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