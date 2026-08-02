Țara rămasă în beznă după o avarie majoră a rețelei naționale

Pană masivă de curent în Cuba. Havana și alte patru provincii au rămas fără electricitate după o avarie majoră a rețelei naționale. Situația este agravată de criza combustibilului, pe fondul conflictului dintre Cuba și Statele Unite și al restricțiilor impuse de Donald Trump asupra aprovizionării cu petrol.
O nouă avarie de amploare a lovit sistemul energetic din Cuba, lăsând în întuneric capitala Havana și alte cinci provincii. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, pe fondul unei crize energetice care afectează insula de mai mulți ani și care s-a agravat în ultimele luni.
Compania națională de electricitate a anunțat că pana de curent a fost provocată de o defecțiune a rețelei electrice, în timp ce autoritățile pun dificultățile din sectorul energetic și pe seama blocadei petroliere impuse de Statele Unite, relatează Le Figaro.
Avaria a afectat inclusiv capitala Havana
Uniunea Electrică Cubaneză (UNE) a transmis că incidentul s-a produs la ora locală 18:07 (22:07 GMT), când Sistemul Electric Național (SEN) a suferit o avarie parțială.
Defecțiunea a afectat partea de vest a țării, inclusiv Havana, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în cinci dintre cele 15 provincii ale Cubei.
Autoritățile au început intervențiile pentru remedierea avariei, însă amploarea problemelor din rețea îngreunează procesul de restabilire a alimentării cu energie.
Criza energetică se adâncește
Cuba traversează de aproximativ cinci ani o criză economică severă, iar penele de curent au devenit o realitate aproape zilnică pentru milioane de locuitori.
Infrastructura energetică învechită și lipsa combustibilului afectează funcționarea centralelor electrice, ceea ce determină întreruperi repetate ale alimentării cu energie.
Situația s-a agravat începând din luna ianuarie, când Washingtonul a impus o blocadă petrolieră asupra Cubei. Măsura a complicat aprovizionarea cu combustibil necesar funcționării centralelor electrice și a generatoarelor de rezervă, care utilizează în principal motorină importată.
În aceste condiții, insula, cu o populație de aproximativ 9,4 milioane de locuitori, întâmpină dificultăți majore în asigurarea funcționării serviciilor esențiale.
Din ianuarie și până în prezent, autoritățile americane au autorizat doar sosirea unui petrolier rusesc, care a livrat în luna martie aproximativ 100.000 de tone de țiței.
Întreruperile de curent durează chiar și câteva zile
În ultimele săptămâni, locuitorii din Havana au fost nevoiți să suporte pene de curent care au depășit 30 de ore consecutive.
În alte regiuni ale Cubei, întreruperile alimentării cu energie pot dura chiar și câteva zile.
De la începutul acestui an, țara a trecut prin cinci pene generale de curent, dintre care trei s-au produs numai în luna iulie, într-un interval mai mic de zece zile.
Potrivit Uniunii Electrice Cubaneze, lipsa combustibilului nu doar că reduce capacitatea de producție a energiei, ci face rețeaua electrică mult mai vulnerabilă la avarii și încetinește procesul de remediere, deoarece limitează utilizarea generatoarelor de rezervă.
Relațiile dintre Cuba și SUA rămân extrem de tensionate
Criza energetică se suprapune peste tensiunile politice dintre Havana și Washington.
Relațiile dintre cele două state s-au deteriorat semnificativ de la începutul anului, în special după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, unul dintre principalii aliați ai guvernului cubanez.
Președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că insula comunistă, aflată la aproximativ 150 de kilometri de coasta statului Florida, reprezintă „o amenințare extraordinară” la adresa securității naționale a Statelor Unite și a afirmat în mai multe rânduri că ar putea prelua controlul asupra Cubei.