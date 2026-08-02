Țara rămasă în beznă după o avarie majoră a rețelei naționale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 20:19

Pană masivă de curent în Cuba. Havana și alte patru provincii au rămas fără electricitate după o avarie majoră a rețelei naționale. Situația este agravată de criza combustibilului, pe fondul conflictului dintre Cuba și Statele Unite și al restricțiilor impuse de Donald Trump asupra aprovizionării cu petrol.

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