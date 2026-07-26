Anca Alexandrescu: „Nicușor Dan spunea că trebuie să ne ajutăm vecinii și pentru asta vom lua bani de la sănătate. Asta se întâmplă, este foarte simplu”
Anca Alexandrescu
Vă mirați că Bolojan vrea să taie de la sănătate? Vă mirați că Bolojan vrea să taie paturi? De ce vă mirați?
Ați uitat când Nicușor Dan spunea la România TV și v-am scos să vă arăt în seara asta. Că trebuie să ne ajutăm vecinii și pentru asta vom lua bani de la învățământ și de la sănătate? Asta se întâmplă, este foarte simplu.
Bolojan n-are niciun fel de empatie pentru oameni. Nu îl interesează pe el. O să-i arăt în seara asta ce îi transmit medicii care lucrează la ATI. Ce îi transmit medicii care lucrează cu copii? Ce îi transmit medicii care au plecat în afara țării? Care l-au votat și pe Nicușor Dan. O să vedeți în seara asta.
M-am uitat, sunt foarte supărați pe Nicușor Dan. Eee, dar voi l-ați votat? Cine l-a votat? L-am votat noi? Eu vă aduc aminte că toate aceste lucruri noi le-am spus din 2024 încontinuu. Și am fost făcuți putiniști, am fost înjurați, am fost făcuți în toate felurile. Anti-europeni și așa mai departe. Comuniști, legionari și mai ce, știu ei, să spună. Că asta este placa. Acum am văzut că au o problemă cu Adrian Păunescu. Băi, nu vă ia așa puțină rușine? Săptămâna asta ar fi împlinit 83 de ani. Am vorbit despre asta miercuri, ar fi fost.
Văd că ăștia de la ICMER, nu mai știu ce să mai inventeze. Auzi, vor să dărâme bustul lui Păunescu din Parcul Icoanei. Auzi, dom'le, cică ar fi propagat prin Cenaclul Flacăra ideile comuniste și ar fi făcut propagandă pentru Ceaușescu. Bă, era singura modalitate în care oamenii se puteau distra. Am vorbit despre Cenaclul Flacăra de nenumărate ori. Era singurul loc unde puteau artiștii tineri să se remarce, să cânte. V-am arătat nenumărate imagini de la Cenaclul Flacăra unde se vorbea împotriva sistemului.
Nu vă ia așa puțină rușine? Mă, chiar trebuie să murdăriți tot ce a rămas în țara asta? O dronă pe zi? Asta se întâmplă în ultimele 72 de ore. Unde sunt sistemele antidronă pe care le-ați comandat și le-ați plătit cu multe miliarde? Că a zis Miruță, care acum, bă, zice de pe plajă din Turcia, zice: "Pe aici nu se trece." Pe unde, prin Turcia? Pe unde stai tu la plajă? Că pe aici văd că se trece și ne costă cel puțin 450.000 de dolari pe zi. Ca să distrugem o dronă care costă vreo 20.000 de euro.
Dacă costă atât, bine, sistemul antidronă făcut de băieții ăia tineri la Cluj nu este folosit. Nu vrea statul român să folosească. Să cumpărăm, să cumpărăm mulți, scump, din afară. Și după ce a fost incidentul de la Galați, pe blocul din Galați, au zis că au cerut la NATO să ne aducă niște capabilități până vin alea pe care le-am comandat noi. Cică, hă-hă, poate peste vreo 11-12 luni, când se o fi terminat războiul.
Doamne ajută să se termine. Avem cică niște sisteme, dar nu sunt suficiente. Nu pot să intercepteze. De asta noi cu avioanele pac, 450. Dar oare câte rachete avem? Sau câte mai avem? Câte drone putem să mai doborâm? Nu știm lucrurile acestea. Nici măcar nu știm cine a trimis dronele. Ce proveniență au? Pentru că nu se știe. Am înțeles că s-a deschis dosar, că au spus că e de proveniență, de tip, de nu știu ce, dar n-au curaj să spună.
Am văzut-o pe Țoiu, mamă, s-a grăbit, s-a grăbit maxim, a zis: "Gata, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București." Bă, faceți pe voi în pantaloni. Păi, bă, Nicușoare, pune una pe telefon și sună-l pe Putin. Băi, alo, ce faci mă în România? Băi, Miruță, pune mâna pe telefon și sună-l pe ministrul apărării din Rusia. Ce faceți, bă, aici? A chemat doamna Țoiu de urgență pe ambasadorul Rusiei. Când? Mâine la ora 15:00. Cum mă? Mâine la ora 15:00 e de urgență? Bă, vă bateți joc de o țară întreagă.
Vă bateți joc de români și de România. Aveți noroc acum că oamenii au plecat și fiecare pe la țară, pe unde au putut. Prea puțini în vacanță, pentru că nu-și permit foarte mulți români. Acum oamenii încă sunt liniștiți. Dar stați să vină toamna. Stați să vină toamna, că nu mai puteți voi să stați atât de liniștiți. Eu v-am spus, va veni un guvern la impuse. N-ați vrut să scăpăm nici de UDMR, nici de USR, nici de Bolojan. Nu-i nimic, acum UDMR o să rămână la putere, că se pregătește o variantă cu UDMR, singura variantă în care UDMR-ul va vota, un guvern cu un așa-zis premier tehnocrat, care nu-i tehnocrat, e politician.
Vă spun eu, Nicușor îl vrea pe Burnete. Dar UDMR-ul nu vrea să-l voteze pe Burnete. Așa că UDMR-ul vrea să-l voteze pe Tomac. Ne întoarcem de unde am plecat. Eu vă spun foarte clar, nu îl pot susține pe Tomac niciodată. Am explicat de ce, am arătat cine este, ca să fie foarte clar. Da, vreau să plece Ilie Bolojan și toată gașca useristă-udemeristă. Nu s-a putut în formula în care am spus eu, eu pe Tomac nu-l susțin.
Chiar dacă va fi un guvern politic în care vor intra cei de la PSD, UDMR-ul și probabil o parte din PNL, cei care sunt împotriva lui Bolojan în interiorul partidului. O să fie o mermeleală. Tot ei rămân la guvernare. Nu s-a rezolvat absolut nimic. Pentru că nu vor fi nici anticipate și nu va fi suspendat nici Nicușor Dan.
Ei sunt și pro-occidentali și o să vedeți că o să înceapă ușor, ușor să repare din lucrurile pe care le-a făcut Bolojan. Ca să-și recâștige o parte dintre ei, o parte din electorat. Iar oamenii care sunt amărâți și supărați și care vor să trăiască decent, nu bine, decent. Pentru că nu se mai trăiește decent în România.
Or să uite repede, că așa sunt oamenii. Uite repede. Se întâmplă lucrul ăsta. Eu v-am spus. Nu m-ați crezut. Asta este situația. Cel mai grav este însă astăzi, dincolo de toate aceste dispute politice și despre toate supărările pe care oamenii le au, avem o problemă cu carburanții. De unde în toată Europa scădeau prețurile la noi creșteau. Am văzut astăzi colegii mei au fost, au văzut mai mici în Bulgaria. Întrebare, sigur, de ce la Rompetrol în Bulgaria e mai ieftin decât la Rompetrol în România?
Mă gândesc că n-au aceleași taxe pe care le are România. Dar ce ne facem? Că ia uite, ucrainienii n-au reușit să ne dea lovitura fatală în port, la terminal acolo. V-am explicat, v-am explicat și Dian Popescu aici, a fost în direct și v-a explicat. Drona aia ucraineană a fost ghidonată să ajungă acolo. N-au reușit să ne dea lovitura acolo, dar ne-o dau prin ceea ce au făcut la Novorossiysk.
S-a închis robinetul acolo pentru moment. România depindea în proporție de 60% de carburantul de acolo. Ce o să facă România? Pentru că am văzut deja că în Galați, Brăila, la pompe, deja s-a pus hârtie că nu au carburant. Ce o să facă România? A scăzut Dunărea. Vorbeam cu Dian Popescu mai devreme și cu Bogdan Tiberiu Iacob. Probabil că vor fi în situația de a închide și la Cernavodă reactoarele.
România este într-o situație groaznică. Suntem și sub asalt. Din cauza unui război care nu este al nostru. Nu are nimeni curaj să pună mâna pe telefon să sune la Putin. Să spună: "Gata, dom'le, a terminat. Cine să stea de vorbă? Cine să-i bage în seamă? Măcar puneți mâna pe telefon și sunați la Washington." Cine să-i asculte la Washington pe ăștia care sunt astăzi la putere? Suntem atât de mici și atât de jos încât nu ne mai bagă nimeni în seamă. Situația este dramatică. Prețurile sunt din ce în ce mai mari. Oamenii sunt din ce în ce mai disperați. Dar țara merge așa.
Într-o direcție greșită, bineînțeles, cum oamenii în proporție de peste 80%. L-au găsit pe Adrian Păunescu cum spuneam. Acum vinovat să-l dea jos din Parcul Icoanei. O să discutăm despre lucrul acesta. O să discutăm și despre evoluțiile care sunt la București.
M-am entuziasmat că mâine plec în vacanță și știam că de obicei când plec în vacanță se întâmplă lucruri bune. Dar mi-a trecut repede. Pentru că am auzit că mai durează. Și chiar dacă nu va fi încă guvern, poate va fi în 2, 3 săptămâni, nu va fi ce trebuie. Asta este situația. În platou, în această seară, la culise.
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