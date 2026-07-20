Cât ne costă eșecul guvernării? Anca Alexandrescu: „Nu va fi suspendat Nicușor Dan, dar nu vor fi nici alegeri anticipate!”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat un nou editorial cu numeroase critici la adresa activității formațiunii în această perioadă. În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalista a comentat deplasarea lui George Simion în Italia și a susținut că opoziția ar trebui să fie prezentă în țară, pentru a exercita presiune asupra actualei puteri.
Anca Alexandrescu: „Mă așteptam ca George Simion să fie la București”
„Bună seara doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Pregătiți-vă că am văzut că mă urmăresc în continuare marii influenceri, suveraniști, ăia care câștigă din like-urile, postările despre mine, bineînțeles. Pregătiți-vă să tăiați că am ceva important de spus. Am văzut astăzi niște imagini cu George Simion la Palermo.
Foarte bine că merge printre românii din diasporă. Am ascultat și discursul, mă rog, n-am putut să-l ascult pe tot, că erau niște lozinci și niște platitudini. Acum două zile s-a întâlnit cu vreo 150 de români în Sicilia, după ce a fost la reuniunea ICR. Am văzut astăzi domnul Simion alături de o doamnă, depuneau niște coroane de flori la un bust al lui Nicolae Bălcescu.
Am zis foarte frumos, un gest frumos, bine. Dar îmi spune cineva, da știți cine este doamna care este alături de domnul George Simion? Nu știu, zic, cine este doamna? Păi zice, cum? Doamna respectivă și vă rog frumos susținătorii domnului Simion și ai AUR, vă rog să decupați și după ce decupați să și verificați ce spun, să vedeți dacă este adevărat ăștia care mă înjurați și mă blestemați. Imediat spun ceva și despre asta.
Deci, doamna respectivă a fost asociată cu domnul Ludovic Orban. Doamna respectivă este din Cluj, are un partid, Alternativa Dreptei, pe numele ei Adela Mârza. A fost asociată cu domnul Ludovic Orban, conferințe de presă împreună, ei erau de dreapta, făcuseră alianță. După ce s-a despărțit de domnul Ludovic Orban, înțeleg că l-a susținut pe domnul Mircea Geoană.
După ce, mă rog, nu știu ce a făcut, nu a ieșit cu domnul Mircea Geoană, și-a aliat partidul cu domnul Cristian Terheș. Da, da, cel care a cerut anularea alegerilor. Fix așa. S-a certat și cu domnul Terheș când domnul Terheș a luat-o pe doamna Dăncilă în partid și tot așa. Înțeleg că doamna era abonată pe la o televiziune a grupului de la Cluj.
Foarte interesant. Întrebarea mea este totuși pentru domnul Simion, ce caută această doamnă lângă el? Pentru că am văzut astăzi fotografii că a participat și la reuniunea din America de la SIPEC. Nu știu, e ceva ciudat. Adică vă rog decupați și întrebați voi. Poate vă răspunde domnul Simion ce caută această doamnă - Adela Mârza, fostă asociată a lui Ludovic Orban, a lui Cristian Terhes, alături de domnul Simion. Apropo de AUR...și de domnul Simion.
Eu m-aș fi așteptat ca domnul Simion în aceste zile să fie la București, să facă presiune, pe Nicușor Dan să facă nominalizare, pe Sorin Grindeanu să-i răspundă la propunerea pe care a făcut-o astăzi de a face practic un guvern paralel în Parlament. Eu v-am spus că asta se va întâmpla.
Lipsa de activitate a suveraniștilor și faptul că sunt plecați. Domnul Peiu inaugurează prin Toscana, au organizație, aștept în Dubai să se ducă. Deci în loc să fie aici la București și să răspundă lui Grindeanu, lui Nicușor Dan, lui Bolojan, să stea călare pe ei, să ceară alegeri anticipate, să adune semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan, văd că mai pune câte o postare din când în când, când...
Unde este opoziția? Adică eu, uite, de exemplu, sunt de acord cu doamna Doina Gradea, fost-director la TVR, că AUR trebuie lăsat să guverneze. Desigur, cu cine dorește să se asocieze. Singur nu va putea, nici cu 20% acum, nici dacă ia 40% la alegeri anticipate. Deci eu cred că AURUL trebuie lăsat să guverneze. Sunt total de acord cu acest lucru. Dar ce să guverneze? Că văd că sunt plecați, adică au alte preocupări. Am înțeles, e vacanță.
Dar eu mă așteptam ca ei să fie aici și să țină steagul sus al suveranismului. Am văzut că alții fac postări cu „Domne, natura iar ne-a luat prin surprindere să ne rugăm.” Ne rugăm, sigur, dar să știți că numai cu rugăciuni nu putem să mergem mai departe și nici nu putem să rezolvăm problemele.
E foarte important să fim credincioși, dar să fim credincioși cu adevărat. Nu acum suntem credincioși și peste 5 minute blestemăm și înjurăm și jignim. Și apropo de asta, am văzut un domn din echipa lui George Simion, care a lucrat și cu mine în campania electorală, de altfel un tânăr extrem de promițător politic. Am văzut că a avut o postare în care îl apără pe domnul Dan Tănasă.
Și spune, domne, dacă domnului Dan Tănasă i se întâmplă așa ceva, ălora care ne-au făcut pleava societății, ne-au jignit, ne-au făcut în toate felurile, de ce nu li se întâmplă nimic?
Uite, eu nu sunt de acord să se întâmple nimănui. Deci, nici cu ceea ce i se întâmplă domnului Dan Tănasă nu sunt de acord. Mi se pare o exagerare gravă faptul că i s-a făcut un dosar. Nu sunt de acord cu ceea ce a făcut domnul DanTănasă și sunt împotriva acelei formule pe care a lansat-o domnul. Să nu spun instigare. Acelei formule, adică cei care vin, străinii care vin să muncească în România, sunt fix la fel ca românii care au fost împinși să plece în afara țării, să muncească, să facă tot felul de munci sub pregătirea lor, pentru că în țara lor nu mai puteau trăi. Oamenii ăia n-au nicio vină. Deci sunt total împotrivă a acestui tip de abordare, dar nu sunt de acord nici cu dosarul. Însă, ce vreau să spun?
Sigur, nu sunt de acord să pățească nimeni nimic, nici cei care ne-au făcut pleava societății și ne-au jignit și nu sunt de acord să pățească ceva nici cei care mă blesteamă și mă înjură și mă jignesc. Vă dați seama că fiecare face cât poate și ce poate, dar de aici până la a face dosare penale și plângeri la poliție și a se ajunge la lucruri de genul ăsta este distanță foarte mare.
Acum, să revenim la ceea ce se întâmplă în viața politică la București. Am spus aseară că se vorbește în culise că Nicușor Dan totuși ar vrea să mai încerce o dată cu domnul Eugen Tomac ca și prim-ministru tehnocrat, dar de data aceasta nu cu un guvern tehnocrat, ci cu un guvern politic, pentru că doar așa ar vota cei de la UDMR.
Am spus că suntem într-un cerc vicios și este foarte greu să ieșim din această poveste. Nu au încă majoritate, le mai trebuie câteva voturi. Dacă va vota UDMR-ul, mai trebuie 10 voturi. Plus cei care sunt neafiliați, care vă spun cu mâna pe inimă că vor vota a doua propunere a lui Nicușor Dan cu trei mâini, nu cu două mâini. Să vedeți de altfel. Om trăi și om vedea.
Acum, având în vedere că eu luni plec în vacanță pentru două săptămâni și de câte ori am plecat în vacanță în ultimul an s-a întâmplat ceva bun, mizez pe faptul că în perioada când o să plec o să se întâmple ceva bun pentru români și pentru țară, nu pentru altceva, ca să fie foarte clar. În primul rând, adică sper să scăpăm de Ilie Bolojan. Restul, cum se vor așeza lucrurile, om vedea.
Am văzut în această seară, înainte să intru în direct, am ascultat pentru că am primit în exclusivitate și vom avea niște înregistrări din ședința PNL-ului.
Cât de relaxat este domnul Bolojan în legătură cu atacurile cibernetice care au paralizat mai multe instituții importante ale statului român, cum ar fi, de exemplu, ANCPI. Astăzi am văzut că și la ANAF Brașov, la direcția fiscală Brașov, la fel a fost atacat site-ul și multe alte instituții.
În ședință la PNL, domnul Bolojan a spus, nu e domnul, nu e nimic adevărat, terminați, relaxați-vă, lucrează SRI-ul cu STS-ul, cu DNSC-ul, deci toată lumea lucrează, nu vă faceți griji, nu s-a pierdut nimic, totul e ok. Din comunicatele pe care le vedem în fiecare zi, nu pare că este foarte ok.
Omul e relaxat, n-are nicio treabă. Am văzut însă că domnul Miruță este foarte preocupat să facă niște interviuri transparente la Ministerul Apărării, a anunțat că le înregistrează. Păi, domnule Miruță, dacă toți sunteți atât de transparenti, scoateți, domnule, la suprafață și cum au fost date cele 17 miliarde din SAFE. Adică, vorba Florianei Juncan, atâta transparență, deci interviurile la lumină, SAFE în întuneric. Nu-i așa?
Încearcă în această seară din nou Ilie Bolojan să-i decapiteze pe cei care i s-au pus în interiorul partidului cu niște mijmașuri, treaba lor se ceartă în instanță, nu ne interesează pe noi lucrul acesta, nu e problema noastră.
V-am spus că în perioada următoare se va face o platformă conservator-liberală. Ea deja a fost anunțată, ați văzut că o parte din cei din PNL care sunt în interiorul PNL-ului au făcut-o. Se încearcă coagularea unui grup mai mare pentru a se pune această alternativă în Parlament. Un grup care se dorește a fi al doilea ca mărime după PSD în Parlament.
Nu știu ce să vă spun dacă vor reuși sau nu. Eu pot doar să vă spun că se lucrează la asta. Și ceea ce a lansat astăzi Sorin Grindeanu nu este altceva decât practic un guvern paralel în Parlament. Pentru că guvernul are puteri limitate, este un guvern interimar, evident nu mai poate da ordonanțe de urgență. Singurul care poate însă legiferea în acest moment este...Parlamentul. Din acest motiv, ați văzut și doamna Cosmina Cerva și alți parlamentari spun că nu ar fi bine să fie alegere anticipate pentru că ar fi paralizată țara de tot.
Nu pentru că ar dispărea și Parlamentul. Rămâne și Parlamentul cu puteri limitate și nu vor putea nici ei să legifereze, să dea legi organice. Deci, practic, România ar fi paralizată câteva luni de zile. Mă rog, să nu...
Considerăm că și asta ar fi ok, dar ne spune astăzi domnul Florin Cîțu, fostul prim-ministru al României, că să ne pregătim de creșterea din nou a taxelor și a impozitelor. De ce? O să vă explice el în această seară. Avem foarte multe lucruri de discutat în această seară, împreună cu invitații mei. Nu cert și nu critic pe nimeni. Vă spun adevărul, adevărul care vă deranjează și vă doare și care v-am spus că vă...
O să vă explodeze în față la un moment dat și va fi mult mai dureros decât vă imaginați. Pentru că toate lozincile și, da, am să continui să spun lucrul acesta, lozincile și poveștile care vi se spun în fiecare săptămână nu vă vor ține de foame și nu vor fi soluții care să vă rezolve problemele. Nici pensionarilor, nici persoanelor cu dizabilități, nici oamenilor care lucrează în zona instituțiilor de stat, care acum se văd în pericol să le fie tăiate salariile, cu mii de lei în timp ce celor care ne conduc le vor crește salariile bine mersi. Nicușor Dan? Nicușor Dan este pierdut în spațiu. Știți? Pe mine nu mă miră lucrul acesta, că noi știm cine este Nicușor Dan. N-au știut cei care l-au votat și care și-au pus încrederea în el.
Dar, iată că au ajuns și la aceeași concluzie, ca și noi de altfel. Ce se întâmplă? Nimic. Pentru că nu va fi suspendat Nicușor Dan, dar nu vor fi nici alegeri anticipate. O să spun asta până o să vă plictisiți și veți constata că am avut dreptate.”
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