Anca Alexandrescu: „Nu înțelegeți că dacă se fac alegeri anticipate, ei sunt în pericol să piardă tot?”
Anca Alexandrescu
Nu vor fi alegeri anticipate. Hai, decupați, tăiați, înjurați-mă iarăși. Nu sunt nici cu sistemul, nici nu m-a pus Veștea să spun. Iară, am auzit azi niște povești de mă doare capul. Nu vor fi alegeri anticipate. Dacă ești cu capul la tine și te uiți și vezi și poți să înțelegi ce se întâmplă, este o concluzie simplă, nu trebuie să-ți spună cineva. Adică nu înțeleg cum îi ascultați pe aia care vă păcălesc cu suspendarea lui Nicușor, cu alegeri anticipate. E așa de un penibil, de la o oră la alta se schimbă. Unii zic anticipate, alții zic suspendarea lui NicușorDan, am explicat de o stătără că nu se pot face. Deci, punct, nu vor fi alegeri anticipate, punct, am încheiat discuția.
Măi, am crezut că povestea asta cu prima doamnă este o greșeală sau, mă rog, o întâmplare că ăștia scriu în program administrației prezidențiale prima doamnă. Le-am tot spus, „ corectați că nu este prima doamnă. Nu este prima doamnă”. Dincolo de faptul că nu există instituția primei doamne în România, doamna Mirabela nu este prima doamnă. Este partenera lui Nicușor Dan. Dacă s-au căsătorit între timp, să bine să ne anunțe, să facem și dar, nu?
Dar nu este o glumă. Să vă spun de ce. Că urmăresc și eu să văd. E din ce în ce mai prezentă peste tot. Cineva încearcă să ne transmită ceva. Adică să ne transmită că Nicușor rămâne acolo mult și bine și poate că ia și al doilea mandat. Așa interpretez eu. Nu mi-a spus nimeni, dar asta văd. După ce am văzut fotografia unde Nicușor Dan a fost cu Mirabela în spatele lui Trump și s-a întors Trump și i-a prezentat-o pe Mirabela, am zis, „ știu cum se fac aranjamentele astea de protocol. Uneori, într-adevăr, se ține cont și de înălțime. Dar Nicușor, fiind mic pitic, nu prea mergea să stea în spatele lui Trump, că nu prea se vedea acolo.
Dar a fost pus acolo în spatele lui Trump cu Mirabela. Am zis de atunci că cineva, adică cineva, statul român, cu ghilimele de rigoare, lucrează la greu pentru imaginea lui Nicușor, în special în afara țării. Dar cel mai interesant este că lucrează pentru imaginea lui Mirabela. Pe banii noștri, bineînțeles. Am văzut, mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob, că nu văzusem filmulețul postat de Nicușor Dan, dar am văzut însă pe TikTok, mi-au trimis telespectatorii mei, cum doamna Mirabela a avut niște pantofi albi incomozi, probabil, adică, văd, când știi că ai un program și trebuie să stai în picioare, iei niște pantofi comozi. Se găsesc pantofi comozi, credeți-mă.
S-a descălțat, deci ceva rău. Deci ceva rău. Deci imaginile sunt absolut îngrozitoare. Mai ales că au stat în primul rând. Ei și aici intervine problema. De ce a fost pus Nicușor Dan cu Mirabela în primul rând? Unde? Lângă Ursula von der Leyen? Mai mult de atât. Și-a pus Nicușor Dan poze și cu Mirabela vorbind cu Ursula. De asta vă spun că nu că ar fi important ca să fie clar, nu.
Cineva, statul român, lucrează să ne transmită ceva. Că Nicușor e bine, e acolo, e băgat în seamă și la Trump și la Macron. Bine, Macron pleacă, se cară, gata, s-a terminat. La Ursula și filmulețul pe care l-a postat Nicușor Dan e de fapt despre ce s-a întâmplat astăzi la Paris, este de fapt despre Mirabela. Sunt numai imagini cu Mirabela. Băi, în ce lume trăiți voi ăștia care faceți așa ceva? Adică voi nu vedeți totuși ce se întâmplă în România? La ce lucrați voi? Ce pregătiți voi? Ce vreți să ne transmiteți cu aceste lucruri? Și o să vă arăt și fotografiile și filmările.
Nu pot să fac abstracție de lucrurile astea. Acum, ei nu pot să controleze tot. Adică știți cum e aia șapte ani de acasă? E greu, n-ai cum. Când te dor picioarele și ești pe primul rând acolo cu toți președinții, te apuci și scoți pantofii. M-aș îngrijora, sincer. Adică sunt îngrijorată. Că cineva lucrează la imagina Mirabelei și, de fapt, ca să acopere, probabil, gafele lui Nicușor.
Sigur că am văzut și interviul lui Nicușor de la ProTV, am văzut și de ce nu vrea AUR sub nicio formă, a spus aseară la ProTV și o să vă arăt în seara asta. Și am văzut și ce a spus astăzi în declarațiile de presă. E foarte clar că nici nu se gândește să ia în calcul AUR. Nu-l interesează, ca să fie clar, adică am văzut atitudinea lui. Eu mă așteptam ca astăzi deja să fie adunate semnăturile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Adică când vezi că spune în fiecare zi, nu AUR, nu AUR, nu AUR, după n-șpe mii de ultimatumuri, mă așteptam ca astăzi domnul Simion să iasă nu cu încă o postare în care spune anticipate și suspendare și să ne întoarcem la democrație, aceleași sloganuri și lozinci. Mă așteptam să iasă astăzi, bă, gata, am strâns semnăturile. Uite, avem, nu știu, 90 câte aveți voi. Cine vrea să mai semneze, haideți, veniți și semnați. Ce dacă pe ăia sunt în vacanță? Vreau să văd semnăturile. Nu.
Aceleași povești, domnul Dungaciu spune una. Apropo, am văzut că domnul Dungaciu a ieșit și a vorbit și el despre anticipate. Domnul Dungaciu și domnul Peiu sunt constanți. Au spus de la început același lucru și apreciez chestia asta. Au spus același lucru, merg pe aceeași linie. Dar domnul Dungaciu astăzi a spus foarte interesant, într-o postare, a spus așa, „lasă că e bine să fie anticipate, că așa vom avea și noi acces la celelalte televiziuni, acum avem acces doar către 1-2-3 minute”. Aoleu, cum așa? Păi cum, nu zicea domnul Peiu că se simte bine la B1, la Antenă, cum doar 1-2-3 minute vă invită? Aici, la Realitatea, în continuare AUR este prezent peste tot și va fi în continuare.
Pe scurt, lăsați-o jos cu lozincile și spuneți-le oamenilor adevărul. Nu-i mai păcăliți. Va fi mult mai dureros pentru oameni când vor constata că nu se vor face nici anticipate și nu va fi suspendat nici Nicușor Dan. Vrăjeala asta nu o să țină mult. Bula asta se va sparge. Vă urez succes. Adică toți aceia care mă înjură pe mine acum și mă fac în toate felurile, vă vor înjura pe voi. Să nu ziceți că nu v-am spus.
Marea problemă este cu totul și cu totul alta. Nenorocirea economică care vine peste noi. Este deja. Oamenii încă nu realizează. E vară, deși prețurile la mâncare au crescut, unii au plecat în vacanță, puțin, foarte puțin, pentru că majoritatea românilor nu-și permit să plece în vacanță. Iar vedeam zile trecute pe TikTok niște oameni intervievați care spuneau că n-au mai fost în vacanță de 40 de ani. 40 de ani!
Oamenii de-abia își drămuiesc banii să-și cumpere medicamentele, renunță la mâncare. Ați văzut, colegii mei merg în fiecare zi și vorbesc cu oamenii în piețe. Au scăzut și vânzările, toată lumea suferă. Și producătorii, și cumpărătorii, și statul suferă pentru că nu se mai încasează la fel de mulți bani. E o reacție în lanț. Vin însă specialiștii și spun că noi deja suntem în junk, adică nu mai e nevoie să vină ăia care au venit deja să facă investigații în România, că chiar au venit de astăzi, nu pe 18 iulie domnul Nicușor Dan. Au venit deja. Sunteți prosti informați.
E nenorocire. Ministerul de Finanțe a adunat ieri bani de la bănci, 800 și ceva de milioane de lei și astăzi au vrut să mai adune niște bani și băncile n-au ajuns nicio ofertă, zero. N-au mai vrut. Asta arată niște lucruri foarte grave. Foarte grave.
Peste toate astea, de două zile, vedeți că războiul din Iran a escaladat din nou. Trump a zis că pune 20% taxă, a renunțat astăzi la taxă, va fi dezastru. Reacțiile sunt în lanț. Chiar vedeam zilele trecute că Europa va avea o problemă majoră cu cherosenul pentru avioane, că sunt cei mai expuși și nu mai au cantități atât de mari de cherosen, oamenii nu o să mai poată să boare cu avionul, mă rog, în fine, sunt o groază de consecințe. Dar lucrurile se vor vedea în buzunarele fiecăruia. Sigur că lumea e ocupată cu totul și cu totul altceva, sau mă rog, este ținută ocupată cu alte subiecte.
O să discutăm în seara asta și despre demersul făcut de domnul Pașca. Astăzi a trimis o scrisoare domnul Viorel Pașca către autorități în care cere să-i fie aduși înapoi bolnavii care au fost luați de acolo. Abuziv. Abuziv au fost luați, ca să fie foarte clar, împotriva voinței lor. Și cere să fie redeschisă locația respectivă. Dar am și noi mărturii despre cum funcționau lucrurile acolo. Adevărul, desigur. Nu, terminați cu poveștile astea că l-a ajutat Coldea pe domnul Pașca.
Bun, într-adevăr, am spus și eu aseară că se simte miros de Coldea prin oraș, fiind în spatele lui Bolojan. Toată gașca asta useristă, care, apropo, useristo-penelistă- muraristă. Bă, ce trageți pe nas? Ce trageți pe nas? Adică Muraru a venit și a spus la alegerile anticipate polul dreptei format din PNL-ului Bolojan și USR va câștiga alegerile. Bine o să luați 110%. Băi, ce fumați? A ieșit madam Buzoianu să vorbească despre alegerile anticipate și cum nu vrea AEP-ul să organize. Uite, eu am pe cineva în interior la AEP, nu pot să spun cine, un om, un muncitor, care mi-a spus, domnule, nu-i adevărat. Domnul Tuțuianu pregătește tot ceea ce trebuie pentru alegerile anticipate.
Astăzi am văzut că a și dat comunicatul AEP-ului. Eu știu, eu l-am atacat, l-am făcut praf pe Tuțuianu când era la guvern, când era la PSD. Eu vă spun ce-mi spun oamenii care lucrează acolo. Deci, oamenii se pregătesc, numai că nu vor fi anticipate. Nu vor fi, nu vor fi, pentru că nu vor. Nu vor nici ăștia care spun, vin și vă spun, vrem anticipate, nu vor. Pentru că partidele din opoziție nu au structură în teritoriu, ca să fie foarte clar. Și scorul pe care îl vedeți voi acum de 40% în sondaje nu se va regăsi la vot, din multe motive, pentru că neavând o structură organizatorică serioasă, neavând șef de organizații, se teme că ia locul cineva.
Vor pierde pentru că vor fi furați. Vor fi furați, 100% vor fi furați. Adică, cred că știți cum se întâmplă în România. Asta se va întâmpla. Dar nimeni nu-și dorește alegeri anticipată acum. Adică, cum? Bolojan nu-și dorește acum să facă alegeri anticipată ca să ce? Ca să ia 20% cu un partid care este șchiop? După deciziile instanței legate de ceea ce a făcut Bolojan? Gândiți-vă logic.
Iar ultimul care își dorește alegerea anticipată este Nicușor Dan. Dar nu depinde de el. Depinde formal. Pentru că el, ca președinte, trebuia să ia decizia. Numai că ăia care l-au pus președinte nu vor alegeri anticipate. E simplu. Nu înțelegeți că dacă se fac alegeri anticipate, ei sunt în pericol să piardă tot? Retorica asta lui Nicușor Dan că îi deranjăm pe ea de la NATO, că îi deranjăm pe ea de la Bruxelles, dacă băgăm AUR-ul. Adică, cum puteți să vă imaginați că cei care l-au pus președinte pe Nicușor Dan, că este într-adevăr nealesul? Am văzut însă că pentru unii de la AUR este președintele Nicușor Dan. Eu am o problemă cu asta, că mă întreb când se spune adevărul.
Deci, nealesul ăla despre care vorbiți voi, ăia care l-au pus acolo în funcție, nu vor organiza niciodată alegeri anticipate cât există pericolul pentru ei și pentru ăia de la Bruxelles care-i conduc ca AUR-ul să ia un scor mare. Nu vor organiza alegerea anticipate, e simplu. Adică o să vedeți de altfel. Nici nu va fi suspendat Nicușor Dan. Așa că mai lăsați jocul de glezne și spuneți oamenilor adevărul, lăsați vrăjeala, lăsați lozincile și nu-i mai mințiți pe oameni. Doar așa puteți dovedi că sunteți politicieni corecți. Cei pe care românii ăștia, care acum mă jură pe mine și-i doresc, dezamăgirea lor va fi infinit mai mare când vor constata că i-ați dus de nas. Am spus asta și o să o spun în fiecare seară. Și nici nu-mi cer scuze că n-am de ce, că spun adevărul
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