Anca Alexandrescu: „Nu înțelegeți că dacă se fac alegeri anticipate, ei sunt în pericol să piardă tot?”

Scris de Anca Alexandrescu Publicat: 14 iul. 2026, 22:40

Nu vor fi alegeri anticipate. Hai, decupați, tăiați, înjurați-mă iarăși. Nu sunt nici cu sistemul, nici nu m-a pus Veștea să spun. Iară, am auzit azi niște povești de mă doare capul. Nu vor fi alegeri anticipate. Dacă ești cu capul la tine și te uiți și vezi și poți să înțelegi ce se întâmplă, este o concluzie simplă, nu trebuie să-ți spună cineva. Adică nu înțeleg cum îi ascultați pe aia care vă păcălesc cu suspendarea lui Nicușor, cu alegeri anticipate. E așa de un penibil, de la o oră la alta se schimbă. Unii zic anticipate, alții zic suspendarea lui NicușorDan, am explicat de o stătără că nu se pot face. Deci, punct, nu vor fi alegeri anticipate, punct, am încheiat discuția.

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