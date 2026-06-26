Anca Alexandrescu: „Ne aflăm în fața alegerii între a fi Sorin Grindeanu prim-ministru sau Siegfried Mureșan. Cum alegeți dintre două rele?”

Într-o nouă ediție a emisiunii sale Culisele statului paralel, jurnalista Anca Alexandrescu prezintă critici la adresa scenei politice din România și a influenței externe asupra deciziilor guvernamentale.
Scenarii politice și nume vehiculate
„Bună seara doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel.
Situația este extrem de gravă. Motiv pentru care astăzi am renunțat la ziua mea liberă și am venit aici ca să vă arăt ce se întâmplă în România.
Din păcate am avut dreptate. Nu despre asta este vorba. Am spus foarte clar că dacă guvernul Veștea n-o să treacă, următorul guvern va fi la impuse de la Bruxelles.
Nu am greșit foarte tare. Iată, astăzi ne aflăm în fața alegerii între a fi Sorin Grindeanu prim-ministru sau domnul Siegfried Mureșan. Cum alegeți dintre două rele? Care este soluția? Bineînțeles că răspunsul de la suveraniști va veni alegeri anticipate. Numai că vă dau o veste proastă.
Nicușor Dan nu va face nici o nominalizare până când nu va fi sigur că acea nominalizare are o majoritate în Parlament, în așa fel încât guvernul să nu treacă, să nu fie în situația asta.
Așadar, vom rămâne cu Ilie Bolojan interimar. Cum mi-au spus unii, într-adevăr au fost în multe țări situații în care au stat și doi trei ani guverne interimare. În timpul ăsta, domnul Bolojan și gașca neomarxistă, soroșistă, globalistă se întărește pe zi ce trece.
În partea cealaltă, văd că suveraniștii sunt mai ocupați să se certe cu Alexandreasca. E foarte rău că nu vedeți mizeria pe care o expun în fiecare zi aici la Culisele Statului Paralel. În această seară însă o să vă arăt ce pericol ne paște. Am vorbit zilele trecute, cred că săptămâna trecută, despre cine este Siegfried Mureșan.
Întâmplarea a făcut săptămâna trecută să-mi apară pe TikTok o postare cu o bucată din emisiunea tatălui meu... unde Adrian Rădulescu, fost membru PMP, povestește cum Siegfried Mureșan a fost adus de Servicii. Astăzi avem și mărturia Elenei Udrea, care povestește cum a fost recomandat de către Elena Băsescu să fie pe lista de europarlamentari și campania domnului Siegfried Mureșan a fost susținută de domnul Pinalti, mai țineți minte, care între timp a făcut și pușcărie.
Domnul Pinalti astăzi a ieșit și a confirmat ca a contribui cu 100.000 de euro la campania lui Siegfried Mureșan. Nici măcar asta să spunem că nu e o problemă. Problema este că domnul Siegfried Mureșan este din gașca Kovesi Coldea Macovei. Cu Maia Sandu, cu domnul Bolojan și cu nemții care au economia în faliment și vor să-și refacă economia pe spatele României.
A și început domnul Bolojan cu cele aproape șapte miliarde de euro pe care le-a dat celor de la Rheinmetall, care zilele trecute au pierdut contractul cu statul german pentru că nu și-au onorat contractul... contractul pe care îl aveau. Le-au tăiat contractul. Au scos acțiunile cu 16%. Lăsați că îi salvăm noi, românii, cu împrumutul pentru care o să plătească și copiii copiilor copiilor noștri. În situația asta suntem astăzi. Un domn care a vorbit și despre mine. Bineînțeles, mi-a dedicat niște postări, așa că m-am gândit să vin astăzi să-i dedic o emisiune domnului Siegfried Mureșan.
Aparent, domnul acesta n-a avut nicio legătură cu politica românească. Este clean, cum se spune. Curat, albit la politica de la București. El a făcut politică la Bruxelles, acolo unde știu ei mai bine globaliștii neomarxiști, soroșiști, să ne dea lecții cum ar trebui să ne conducem țara și ce să facem cu resursele noastre. Nu întâmplător, domnul Siegfried Mureșan are o legătură și cu domnul Fritz, căci amândoi au lucrat atât în Parlamentul German, dar și, iată, împreună la guvernare în România.
Domnul Siegfried Mureșan a fost consilierul unui personaj extrem de important. Un tip care este secretar de stat în Germania pentru afaceri europene, domnul Gunther Krichbaum. Nu-i așa că vă amintiți de el? Ăștia care aveți o vârstă așa mai apropiată de a mea. Că cei mai tineri nu știu cine este domnul Gunther Krichbaum.
Căsătorit cu o româncă, fostă consilieră a doamnei Monica Macovei. Un domn care în 2023 venea și pe la Curtea Constituțională. Un domn care cerea Ministrului Justiției al României să o susțină pe doamna Kovesi. Un domn care s-a întâlnit de foarte curând cu domnul Bolojan. Un domn care este extrem de bine conectat la Bruxelles. și care se ocupă de Europa în Germania.
Nu vi se pare totuși ciudat că domnul Bolojan, după ce a promis prima oară că susține guvernul Tomac și am văzut că domnul Nicușor Dan e supărat, a amenințat că dă înregistrările. Deci îmi vine să râd, dar nu e de râs, e de plâns. Pentru că în timp ce noi râdem de ceea ce se întâmplă și ceea ce îi se întâmplă lui Nicușor Dan pe bună dreptate și meritat, țara se duce în prăpastie.
Suntem la un pas de ajunge în junk. Asta în timp ce unii se ocupă să se certe unii cu alții. Ce bine vă manipulează!
Ce bine funcționează lucrurile în România la capitolul acesta! În loc să vă uitați la cum Ilie Bolojan și soroșiștii globaliști neomarxiști pun în continuare mâna pe țară. S-a văzut și astăzi din nou că domnul Bolojan face același joc.
Deși ieri a venit și a spus, sau alaltăieri, când a venit și a spus că va susține un guvern PSD și dacă nu o majoritate, PNL, USR, întrebarea mea este ce face UDMR-ul? Din nou acționează la jocul lui Peter Magyar și a Ursulei von der Leyen? Se pare că da.
Îmi pare rău că domnul Simion a realizat de-abia acum ce șansă a ratat AUR. Vine acum domnul Simion și ne spune AUR la guvernare. Dacă nu, Nicușor Dan trebuie suspendat, de acord cu ambele afirmații ale domnului Simion. Dar cum?
Că tot domnul Simion spune în comentarii că nu au decât 90 de voturi și nu pot obține suspendarea lui Nicușor Dan.
Și chiar dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, procesul ar fi extrem de greoi și tot domnul Bolojan ar rămâne la putere. Așadar, suntem într-o situație imposibilă. Din păcate, unele uși au fost închise. Din cauza neseriozității, din cauza altor calcule, un lucru știu clar. Că tot ceea ce am spus, din păcate, s-a adeverit. Nu mi-am dorit să am dreptate și-mi doresc să ieșim din această fundătură pentru ca România să mai aibă o șansă. Asta este realitatea cu care ne confruntăm astăzi!”