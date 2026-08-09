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Extern· 1 min citire
Explozie puternică în Republica Moldova: fragmente ce ar putea proveni de la o dronă de luptă, găsite la Crocmaz
Dronă Republica Moldova
O explozie puternică s-a produs duminică în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova. În urma incidentului a izbucnit un incendiu de vegetație. Poliția a anunțat că nicio persoană nu a fost rănită. La fața locului au fost descoperite mai multe fragmente despre care autoritățile presupun, preliminar, că ar proveni de la o dronă de luptă.
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