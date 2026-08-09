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Explozie puternică în Republica Moldova: fragmente ce ar putea proveni de la o dronă de luptă, găsite la Crocmaz

Dronă Republica Moldova

Dronă Republica Moldova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 16:13

O explozie puternică s-a produs duminică în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova. În urma incidentului a izbucnit un incendiu de vegetație. Poliția a anunțat că nicio persoană nu a fost rănită. La fața locului au fost descoperite mai multe fragmente despre care autoritățile presupun, preliminar, că ar proveni de la o dronă de luptă.

Fragmentele vor fi expertizate

Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției au fost trimiși în zona în care s-a produs explozia. Aceștia vor examina mai întâi vizual fragmentele descoperite. Ulterior, obiectele vor fi supuse unei expertize de specialitate. Verificările trebuie să stabilească natura exactă și caracteristicile acestora, conform Moldova1.md.

Poliția din Ștefan Vodă a fost sesizată imediat după producerea deflagrației. Forțele specializate au fost mobilizate pentru verificarea zonei și lichidarea incendiului de vegetație. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauza exploziei și împrejurările în care obiectul a căzut. Proveniența fragmentelor nu a fost confirmată definitiv până la finalizarea expertizelor.

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