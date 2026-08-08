UE cere monitorizarea strictă a rețelelor sociale după criza migranților de la Ceuta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 22:24

Vicepreședinta Comisiei Europene Henna Virkkunen a cerut platformelor sociale să intensifice monitorizarea conținutului și colaborarea cu verificatorii de informații, după valul de migranți care a afectat recent exclava spaniolă Ceuta. Oficiala europeană a invocat răspândirea mesajelor false pe TikTok, Telegram și platformele Meta.

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