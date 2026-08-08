UE cere monitorizarea strictă a rețelelor sociale după criza migranților de la Ceuta

Vicepreședinta Comisiei Europene Henna Virkkunen a cerut platformelor sociale să intensifice monitorizarea conținutului și colaborarea cu verificatorii de informații, după valul de migranți care a afectat recent exclava spaniolă Ceuta. Oficiala europeană a invocat răspândirea mesajelor false pe TikTok, Telegram și platformele Meta.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, a cerut giganților rețelelor sociale să își supravegheze mai atent platformele pentru a identifica și limita dezinformarea, mai ales în perioade de criză.
UE cere platformelor să combată dezinformarea în situații de criză
Apelul vine după evenimentele de la Ceuta, unde aproximativ 72.000 de persoane au trecut din Maroc în exclava spaniolă. Potrivit autorităților europene, spaniole și marocane, criza a fost amplificată de informații false distribuite pe platforme precum TikTok, Telegram, Facebook, Instagram și WhatsApp.
„Platformele trebuie să acționeze ferm pentru a păstra integritatea spațiului digital, în special în situațiile de criză”, a transmis Henna Virkkunen într-un mesaj publicat pe X.
Oficiala europeană a insistat că monitorizarea conținutului trebuie consolidată, la fel și colaborarea companiilor din domeniul tehnologiei cu organizațiile de verificare a informațiilor. Mesajul a fost transmis după o întâlnire desfășurată vineri cu reprezentanți ai TikTok și Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp.
O parte dintre persoanele ajunse în Ceuta au declarat că au fost influențate de videoclipuri și postări care susțineau, în mod fals, că frontiera europeană ar fi fost deschisă. Alte mesaje promiteau cazare în Ceuta și transport cu autocarele către Spania continentală.
Criza a generat și un schimb de acuzații între Madrid și Rabat. Autoritățile marocane au invocat o decizie a Curții Supreme din Spania, despre care susțin că ar fi fost exploatată și prezentată denaturat de traficanții de persoane pe rețelele sociale. La rândul său, Madridul consideră că Marocul ar fi trebuit să facă mai mult pentru a împiedica trecerea masivă a frontierei.
Zeci de mii de migranți au trecut în Ceuta, iar bilanțul victimelor este contestat
Autoritățile spaniole spun că 80 de persoane au murit în timpul evenimentelor, în timp ce autoritățile marocane au raportat alte 11 decese de partea lor a graniței. Organizațiile pentru drepturile omului estimează însă că bilanțul total ar putea depăși 140 de morți.
Săptămâna trecută, statele membre ale Uniunii Europene au convocat o reuniune de urgență pentru a analiza mecanismele de avertizare timpurie și monitorizarea rețelelor sociale. Acestea ar putea deveni instrumente importante pentru evaluarea rapidă a situațiilor de criză și prevenirea răspândirii informațiilor false.
Henna Virkkunen a anunțat că discuțiile la nivel european privind măsurile care trebuie luate vor continua luni.