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Extern· 1 min citire
Opt morți și mai mulți răniți după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă din India
Accident India
Cel puțin opt persoane au murit și alte câteva au fost rănite după ce un autobuz privat s-a prăbușit într-o râpă din statul indian Himachal Pradesh. Vehiculul transporta aproximativ 22 de pasageri și ar fi pierdut controlul în apropierea localității Devikothi, din districtul Chamba. Accidentul s-a produs la Chaluj Bend, pe drumul Bairagarh-Chamba. Tragedia are loc în timp ce în regiune sunt în vigoare alerte de ploi abundente.
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