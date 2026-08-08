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Extern· 1 min citire

Opt morți și mai mulți răniți după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă din India

Accident India

Accident India

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 09:04

Cel puțin opt persoane au murit și alte câteva au fost rănite după ce un autobuz privat s-a prăbușit într-o râpă din statul indian Himachal Pradesh. Vehiculul transporta aproximativ 22 de pasageri și ar fi pierdut controlul în apropierea localității Devikothi, din districtul Chamba. Accidentul s-a produs la Chaluj Bend, pe drumul Bairagarh-Chamba. Tragedia are loc în timp ce în regiune sunt în vigoare alerte de ploi abundente.

Operațiune amplă de salvare

Accidentul a declanșat o operațiune amplă de salvare în zona greu accesibilă. La intervenție participă polițiștii și echipele specializate în gestionarea dezastrelor. Locuitorii din apropiere s-au alăturat acțiunilor desfășurate la locul tragediei. Mai multe dintre persoanele scoase din autobuz au suferit răni grave, conform surselor internationale.

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