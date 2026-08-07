Alertă de călătorie de la MAE. Taifunul Dolphin va lovi puternic în perioada 7 - 12 august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 21:49

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Japonia asupra faptului că, în perioada 7 - 12 august, în arhipelagul Okinawa, Insulele Ryukyu, este în vigoare o avertizare meteo de rafale puternice de vânt și precipitații abundente cauzate de taifunul Dolphin.

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