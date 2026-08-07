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Alertă de călătorie de la MAE. Taifunul Dolphin va lovi puternic în perioada 7 - 12 august

Taifunul Dolphin

Taifunul Dolphin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 21:49

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Japonia asupra faptului că, în perioada 7 - 12 august, în arhipelagul Okinawa, Insulele Ryukyu, este în vigoare o avertizare meteo de rafale puternice de vânt și precipitații abundente cauzate de taifunul Dolphin.

În context, companiile aeriene și-au anulat zborurile în zonele afectate de taifun.

MAE le recomandă cetățenilor români să manifeste precauție și să respecte indicațiile autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://tokyo.mae.ro și www.mae.ro și reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat' care oferă informații și sfaturi de călătorie.

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