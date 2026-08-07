Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Alertă de călătorie de la MAE. Taifunul Dolphin va lovi puternic în perioada 7 - 12 august
Taifunul Dolphin
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Japonia asupra faptului că, în perioada 7 - 12 august, în arhipelagul Okinawa, Insulele Ryukyu, este în vigoare o avertizare meteo de rafale puternice de vânt și precipitații abundente cauzate de taifunul Dolphin.
Citește și
- 16:06Premierul Bulgariei anunță mobilizarea trupelor la granița cu România
- 15:08Andras Baka, nominalizat de premierul Peter Magyar pentru funcția de președinte al Ungariei
- 12:21Cod roșu de incendii în Valencia. MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania să evite zonele afectate
- 10:42Serviciile americane avertizează că Rusia ar putea testa NATO până în 2029. Un stat aliat ar putea fi atacat în curând
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News