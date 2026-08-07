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Extern· 1 min citire
Zelenski a făcut pasul pe care puțini îl anticipau. A ajuns într-un aliat tradițional al Rusiei
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Publicat7 aug. 2026, 22:19
SursăAgerpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri pe platforma X că a ajuns în Serbia pentru prima sa vizită în această țară Balcanică, aliată tradițională a Moscovei, după invazia rusă din Ucraina în 2022, relatează AFP și Reuters.
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