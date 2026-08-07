Cad capete în Mossad.Doi oficiali de rang înalt,după eșecul unui plan privind schimbarea regimului din Iran

Publicat 7 aug. 2026, 22:23 Actualizat 7 aug. 2026, 22:24

Șeful Mossad, Roman Gofman, a concediat doi oficiali de rang înalt ai serviciului israelian de informații, după ce un plan ce viza răsturnarea guvernului iranian fie a eșuat, fie nu a fost niciodată pus în aplicare, potrivit postului israelian Channel 12.

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