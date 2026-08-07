Cad capete în Mossad.Doi oficiali de rang înalt,după eșecul unui plan privind schimbarea regimului din Iran

Șeful Mossad, Roman Gofman, a concediat doi oficiali de rang înalt ai serviciului israelian de informații, după ce un plan ce viza răsturnarea guvernului iranian fie a eșuat, fie nu a fost niciodată pus în aplicare, potrivit postului israelian Channel 12.
Planul care ar fi vizat schimbarea regimului de la Teheran
Conform sursei citate, cei demiși sunt șeful Direcției de Informații, numit în funcție cu doar câteva luni în urmă, și șeful Diviziei Iran din cadrul Mossadului. Identitatea acestora nu a fost făcută publică.
Channel 12 susține că planul a fost elaborat în colaborare cu Statele Unite și urmărea să stimuleze acțiuni interne împotriva autorităților de la Teheran, inclusiv prin sprijinirea unor grupări de opoziție, în paralel cu o amplă campanie de lovituri aeriene israeliano-americane.
Potrivit evaluărilor citate de televiziune, proiectul fie a eșuat, fie nu a depășit faza de planificare și nu a fost implementat.
Surse din domeniul securității au declarat pentru Channel 12 că relațiile dintre Roman Gofman și cei doi oficiali au fost tensionate încă de la început. Demiterile ar face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare a conducerii Mossad și de redefinire a priorităților agenției, în special în ceea ce privește dosarul iranian.
Postul israelian face referire și la informații apărute în presa internațională, potrivit cărora planul includea scenarii privind înlocuirea actualei conduceri iraniene și coordonarea cu oficiali americani pentru o eventuală etapă de tranziție după schimbarea regimului.
De asemenea, articolul menționează existența unui presupus plan comun Mossad-CIA care prevedea infiltrarea unor militanți kurzi în Iran, cu sprijin aerian americano-israelian, pentru instalarea unei conduceri alternative. Potrivit Channel 12, inițiativa s-ar fi blocat încă din fazele incipiente, ceea ce ar fi dus la abandonarea proiectului și la tragerea la răspundere a celor considerați responsabili.
Până în prezent, autoritățile israeliene nu au comentat oficial informațiile privind aceste presupuse demiteri.
Netanyahu: Schimbarea regimului iranian, un obiectiv incert
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declara pe 13 martie că schimbarea regimului de la Teheran ar fi un obiectiv dificil de atins, afirmând că „nu este sigur că acest lucru se va întâmpla”.
Potrivit informațiilor prezentate, Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă militară împotriva Iranului pe 28 februarie, conflict în urma căruia și-ar fi pierdut viața peste 3.000 de persoane. Iranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra unor baze americane din regiune și asupra unor ținte din Israel, provocând victime de ambele părți.
Pe 18 iunie, Washingtonul și Teheranul au semnat un acord-cadru și au început negocieri pentru un acord final. Discuțiile s-au blocat ulterior din cauza neînțelegerilor privind garanțiile de securitate și libertatea de navigație prin Strâmtoarea Hormuz.
Tensiunile au escaladat din nou luna trecută, după noi atacuri americane pe teritoriul iranian. Ca răspuns, Teheranul a lansat lovituri de represalii asupra unor ținte din regiune, inclusiv în Iordania, Bahrain și Kuweit.