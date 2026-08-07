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Rusia susține că incidentul cu drona de la Leipzig a fost o înscenare. Mesajul transmis de ambasadă

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 23:13
SursăAgerpres

Ambasada Rusiei la Berlin a afirmat vineri că incidentul în care a fost implicată o dronă explozivă pe aeroportul din Leipzig, importantă platformă de transport material militar pentru Germania, NATO și susținerea Ucrainei, a fost o 'provocare complet fabricată' menită să acuze Moscova, relatează AFP.

'Principalul pericol cu este confruntată Germania astăzi nu rezidă în pretinsele 'atacuri hibride' ale Moscovei, care nu există, ci în politicienii care elaborează cu entuziasm scenarii de război iminent cu Rusia', a postat instituția pe site-ul său de internet.

Consiliul național de securitate, reunit în urma incidentului

Cancelarul german Friedrich Merz a reunit vineri consiliul național de securitate după descoperirea în noaptea de marți spre miercuri a unei drone explozibile pe aeroportul din Leipzig, care a întrerupt timp de mai multe ore traficul aerian.

Miercuri seară, ministrul de interne Alexander Dobrindt a alertat privind 'o nouă dimensiune de amenințare' cu acest posibil 'scenariu de atac hibrid', fără a desemna suspecții.

Însă Verzii și liberalii din FDP, două partide din opoziție, au arătat cu degetul spre Moscova.

Comunicatul ambasadei

În comunicatul său, ambasada Rusiei la Berlin și-a exprimat 'îngrijorarea față de un nou val de isterie antirusă în Germania'.

'Este evident că această provocare complet fabricată nu servește decât intereselor Kievului și aripii militariste a establishment-ului politic european', a adăugat instituția.

Situat în partea estică a țării, aeroportul din Leipzig/Halle joacă un rol central în transportul de bunuri militare, în special cele ale armatei germane și ale aliaților NATO, și servește de asemenea drept bază pentru flota companiei ucrainene de transport de mărfuri Antonov Airlines.

În iulie 2024, un colet a luat foc într-un centru al transportatorului DHL, înainte de fi urcat în avion. Șeful serviciilor de informații interne din Germania a acuzat deschis Moscova că se află în spatele acestui incident.

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