Rusia susține că incidentul cu drona de la Leipzig a fost o înscenare. Mesajul transmis de ambasadă

Publicat 7 aug. 2026, 23:13 Sursă Agerpres

Ambasada Rusiei la Berlin a afirmat vineri că incidentul în care a fost implicată o dronă explozivă pe aeroportul din Leipzig, importantă platformă de transport material militar pentru Germania, NATO și susținerea Ucrainei, a fost o 'provocare complet fabricată' menită să acuze Moscova, relatează AFP.

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