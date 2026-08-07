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Locul unde a nins pentru prima oară în ultimii 15 ani, în plin august. Traficul a fost oprit iar angajații au lucrat de acasă

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 21:10
SursăRealitatea PLUS

Este iarnă în toată regula în Noua Zeelandă unde a nins în luna august pentru prima dată după 15 ani. Autoritățile au decis astfel să oprească traficul iar angajații au lucrat de acasă. Cei mai bucuroși au fost localnicii care au ieșit pe străzi să schieze și să facă oameni de zăpadă.

Temperaturile au scăzut brusc în Nouă Zeelandă, pe fondul unui val de frig venit din Antarctica. Fenomenul i-a încântat pe locuitorii capitalei Wellington, unde a nins pentru prima dată în ultimii 15 ani.

Autoritățile au decis închiderea școlilor, oprirea traficului, iar angajații au lucrat de acasă. Câțiva dintre localnici au profitat de faptul că circulația este oprită și au ieșit să schieze.

Între timp, operatorul rețelei naționale de energie electrică, a declarat că a fost înregistrat cel mai ridicat consum de energie electrică din istorie în timpul orelor de vârf și a avertizat că ar putea apărea o posibilă penurie de curent.

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