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Extern· 1 min citire
Locul unde a nins pentru prima oară în ultimii 15 ani, în plin august. Traficul a fost oprit iar angajații au lucrat de acasă
Foto: Profimedia
Publicat7 aug. 2026, 21:10
SursăRealitatea PLUS
Este iarnă în toată regula în Noua Zeelandă unde a nins în luna august pentru prima dată după 15 ani. Autoritățile au decis astfel să oprească traficul iar angajații au lucrat de acasă. Cei mai bucuroși au fost localnicii care au ieșit pe străzi să schieze și să facă oameni de zăpadă.
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