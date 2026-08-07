Locul unde a nins pentru prima oară în ultimii 15 ani, în plin august. Traficul a fost oprit iar angajații au lucrat de acasă

Publicat 7 aug. 2026, 21:10 Sursă Realitatea PLUS

Este iarnă în toată regula în Noua Zeelandă unde a nins în luna august pentru prima dată după 15 ani. Autoritățile au decis astfel să oprească traficul iar angajații au lucrat de acasă. Cei mai bucuroși au fost localnicii care au ieșit pe străzi să schieze și să facă oameni de zăpadă.

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