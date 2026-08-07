Scandal diplomatic după criza din Ceuta. Spania amenință Italia cu măsuri dure dacă nu elimină controalele la frontiere

Publicat 7 aug. 2026, 16:27 Sursă Agerpres

Guvernul spaniol a amenințat vineri că va impune contramăsuri care vor afecta călătorii veniți din Italia dacă această țară nu va ridica până duminică toate controalele temporare la frontieră impuse pentru legăturile aeriene și navale cu Spania după valul de migranți care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii, relatează agențiile Reuters și EFE.

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