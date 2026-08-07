Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Scandal diplomatic după criza din Ceuta. Spania amenință Italia cu măsuri dure dacă nu elimină controalele la frontiere

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 16:27
SursăAgerpres

Guvernul spaniol a amenințat vineri că va impune contramăsuri care vor afecta călătorii veniți din Italia dacă această țară nu va ridica până duminică toate controalele temporare la frontieră impuse pentru legăturile aeriene și navale cu Spania după valul de migranți care au pătruns săptămâna trecută în exclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană a Africii, relatează agențiile Reuters și EFE.

Măsurile impuse de Italia sunt 'nedrepte, contrare intereselor Uniunii Europene și discriminatorii față de populația Spaniei', a argumentat guvernul spaniol într-o declarație, subliniind că nu s-au înregistrat deplasări secundare ale migranților din Ceuta către interiorul UE, în spațiul de liberă circulație Schengen.

Prin urmare, dacă guvernul de la Roma nu ridică aceste controale, Madridul va recurge la măsuri 'proporționale' începând de duminică pentru a proteja interesele și demnitatea cetățenilor spanioli, mai afirmă guvernul spaniol.

Decizia Italiei după criza din Ceuta

Italia a anunțat vinerea trecută că suspendă pentru legăturile aeriene și navale cu Spania acordul Schengen, ca urmare a afluxului masiv de migranți ilegali în exclava Ceuta, fără a preciza durata aplicării acestor controale.

Italia nu are frontieră terestră cu Spania, dar măsura introducerii temporare a controalelor la graniță pentru călătorii veniți pe cale aeriană și navală din Spania îi obligă acum pe aceștia să prezinte un act de identitate.

Nu au fost deocamdată semnalate incidente majore generate de aceste controale, cu excepția unor perturbări minore la plecare din cauza verificărilor documentelor.

O sursă de la aeroportul Fiumicino din Roma a declarat că fiecare aeroport are propria metodă de aplicare a controalelor. În cazul zborurilor care aterizează la Fiumicino s-a optat pentru verificarea documentelor la plecarea de pe aeroportul din Spania, dar în alte cazuri, cum ar fi la Veneția, debarcarea pasagerilor a fost organizată în zona de sosiri din afara Schengen

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Ceutacriza migrantilorSchengencontroale la frontiera

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe