Taifunul Dolphin lovește Japonia. Aproximativ 260.000 de oameni evacuați, sute de zboruri au fost anulate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:53

Autoritățile japoneze au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 260.000 de persoane din sud-vestul țării, pe fondul apropierii taifunului Dolphin. Furtuna aduce vânturi de până la 198 km/h, ploi torențiale și valuri înalte, în timp ce sute de zboruri au fost deja anulate, iar activitatea unor fabrici a fost suspendată.

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