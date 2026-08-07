Taifunul Dolphin lovește Japonia. Aproximativ 260.000 de oameni evacuați, sute de zboruri au fost anulate

Autoritățile japoneze au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 260.000 de persoane din sud-vestul țării, pe fondul apropierii taifunului Dolphin. Furtuna aduce vânturi de până la 198 km/h, ploi torențiale și valuri înalte, în timp ce sute de zboruri au fost deja anulate, iar activitatea unor fabrici a fost suspendată.
Japonia se confruntă cu efectele taifunului Dolphin, care se apropie de regiunile Kyushu și Okinawa, amenințând sud-vestul țării cu fenomene meteo extreme.
Potrivit Agenției Meteorologice din Japonia, autoritățile au emis ordine de evacuare pentru aproximativ 260.000 de locuitori din prefecturile Kagoshima și Okinawa, în condițiile în care furtuna avansează lent și este așteptată să își mențină intensitatea în următoarele ore.
Vânt de aproape 200 km/h și risc major de inundații
Taifunul, încadrat în categoria 1, este însoțit de vânturi susținute de aproximativ 144 km/h, iar rafalele pot atinge 198 km/h, potrivit meteorologilor japonezi.
Specialiștii avertizează că furtuna poate provoca pagube importante la clădiri și infrastructură. În plus, există riscul producerii unor ploi torențiale care pot declanșa inundații rapide și alunecări de teren în zonele afectate.
Peste 500 de zboruri anulate
Efectele taifunului se resimt deja în transporturi. Companiile aeriene au anulat peste 500 de zboruri, afectând mii de pasageri.
Totodată, constructorul auto Toyota a suspendat activitatea în nouă fabrici pe parcursul zilei de vineri, ca măsură de siguranță pentru angajați și pentru limitarea riscurilor generate de condițiile meteorologice extreme.
Regiunea afectată încearcă să se refacă după un cutremur puternic
Taifunul traversează și insula Kyushu, unde se află prefectura Kumamoto, o zonă afectată recent de un cutremur cu magnitudinea 7,1.
Potrivit autorităților japoneze, aproximativ 6.700 de persoane locuiesc încă în centre de evacuare, după ce numeroase locuințe au fost distruse sau grav avariate de seism. Sosirea taifunului complică și mai mult situația din regiune.
Avertizări și pentru temperaturi extreme
Pe lângă ploile abundente și vânturile puternice, Agenția Meteorologică din Japonia a emis avertizări și privind riscul de insolație și epuizare provocată de căldură.
În unele zone, temperaturile sunt așteptate să ajungă la 36 de grade Celsius, ceea ce poate îngreuna intervențiile echipelor de salvare și condițiile din centrele de evacuare.
Japonia este afectată frecvent de taifunuri în perioada verii și la începutul toamnei, iar autoritățile le recomandă locuitorilor să respecte ordinele de evacuare și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția fenomenelor meteo.