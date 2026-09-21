Moldova ia în calcul starea de urgență în energie și hidrologie. Chișinăul pregătește importuri suplimentare de curent din România

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 22:25

Republica Moldova analizează declararea stării de urgență în energie și hidrologie pe fondul presiunilor tot mai mari asupra pieței de energie, carburanților și resurselor de apă. În acest context, Chișinăul pregătește importuri suplimentare de curent din România, stocuri de gaze și măsuri pentru populație.

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