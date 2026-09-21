Kremlinul leagă victoria AfD din nord-estul Germaniei de renunțarea Berlinului la gazul rusesc

Kremlinul susține că succesul AfD în Mecklenburg-Pomerania de Vest reflectă nemulțumirea față de costurile energiei, după renunțarea Germaniei la gazul rusesc.
Kremlinul a susținut, luni, că rezultatul obținut de partidul Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania de Vest ar avea legătură cu deciziile energetice luate de Berlin după reducerea importurilor de gaze din Rusia.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că economia Germaniei a fost afectată de renunțarea la gazul rusesc, pe care Moscova îl descrie drept mai ieftin, și de orientarea către surse alternative de energie, inclusiv importuri de gaz natural lichefiat din Statele Unite, conform Reuters.
„Declinul competitivității economiei germane este asociat în mare măsură cu refuzul de a mai cumpăra gaz rusesc la prețuri avantajoase și cu achiziția de gaze mai scumpe din alte state, în principal din SUA. În unele situații, prețurile de pe piața spot au fost de câteva ori mai mari”, a declarat Peskov.
Oficialul rus a apreciat că o parte dintre alegătorii germani caută o opțiune politică diferită, pe fondul dificultăților economice și al creșterii costurilor la energie.
„Este firesc ca oamenii să caute alternative la actuala conducere, în speranța îmbunătățirii situației lor”, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
AfD, rezultat important în Mecklenburg-Pomerania de Vest
AfD s-a clasat pe primul loc în scrutinul regional de duminică din landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, situat în nord-estul Germaniei. Rezultatul reprezintă o lovitură politică pentru formațiunea conservatoare de centru asociată cancelarului Friedrich Merz.
Potrivit relatărilor Reuters, victoria AfD este considerată una dintre cele mai severe înfrângeri electorale suferite de conservatorii germani în acest land după cel de-Al Doilea Război Mondial.
Partidul de extremă dreapta și-a construit o parte importantă a mesajului electoral în jurul criticilor la adresa politicii energetice a Germaniei. AfD pledează pentru reluarea cooperării energetice cu Rusia și pentru revenirea la importurile de gaze rusești.
Energia, temă centrală în politica germană
Germania a fost nevoită să își regândească rapid strategia energetică după oprirea fluxurilor prin gazoductele Nord Stream. Conductele submarine care legau Rusia de Germania au fost grav avariate în urma exploziilor produse în septembrie 2022.
În anii care au urmat, Berlinul a accelerat diversificarea surselor de energie și dezvoltarea infrastructurii pentru importurile de gaz natural lichefiat. Moscova continuă însă să susțină că această schimbare a crescut costurile suportate de industria germană și de consumatori.
Pe fondul acestor dispute, tema gazului rusesc a revenit în centrul dezbaterii politice din Germania, mai ales în regiunile unde AfD are un electorat puternic.
Posibile discuții între AfD și reprezentanți ruși
Reuters a relatat săptămâna trecută, citând două surse familiarizate cu subiectul, că reprezentantul economic al președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și lideri ai AfD ar fi început pregătirile pentru o posibilă întâlnire anul viitor.
Discuțiile ar urma să vizeze, potrivit surselor citate, posibilitatea reluării livrărilor de gaze către Germania, chiar dacă AfD nu face parte din guvernul federal de la Berlin.
AfD și un reprezentant al lui Kirill Dmitriev nu au comentat informațiile privind pregătirea unei astfel de întrevederi.