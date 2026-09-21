Turcia construiește o linie feroviară de mare viteză la Marea Neagră: va avea peste 500 de kilometri și va merge cu până la 250 km/h

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 sept. 2026, 09:55

Un proiect feroviar de amploare se conturează în apropierea României, la Marea Neagră. Turcia pregătește o linie de mare viteză de peste 500 de kilometri de-a lungul coastei Mării Negre, care va lega Samsun - un oraș de pe coasta de nord a Turciei - de Sarp, o localitate de coastă situată în provincia Artvin, la granița cu Georgia, și va conecta mai multe dintre marile orașe de pe litoralul turcesc.

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