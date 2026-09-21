Turcia construiește o linie feroviară de mare viteză la Marea Neagră: va avea peste 500 de kilometri și va merge cu până la 250 km/h

Un proiect feroviar de amploare se conturează în apropierea României, la Marea Neagră. Turcia pregătește o linie de mare viteză de peste 500 de kilometri de-a lungul coastei Mării Negre, care va lega Samsun - un oraș de pe coasta de nord a Turciei - de Sarp, o localitate de coastă situată în provincia Artvin, la granița cu Georgia, și va conecta mai multe dintre marile orașe de pe litoralul turcesc.
Până nu demult părea doar un vis, dar iată că Turcia îl transformă în realitate. Trenul de mare viteză care va traversa litorul Mării Negre pe linia Samsun-Sarp va avea 513 kilometri și va lega orașele de pe coasta turcă a Mării Negre de granița cu Georgia, la mică distanță de România.
Linia Samsun-Trabzon-Sarp este proiectată pentru viteze de până la 250 km/h și va avea 14 stații de tren, potrivit International Railway Journal. Traseul va trece prin Ordu, Giresun, Trabzon, Rize și Artvin, înainte de a ajunge la Sarp, în apropierea frontierei cu Georgia.
Călătoria dintre Samsun și Trabzon ar urma să dureze aproximativ două ore, în timp ce traseul Trabzon-Sarp ar putea fi parcurs de tren în aproximativ o oră și 10 minute, conform anunțului făcut de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la Ankara.
Din informațiile existente, linia nu va fi destinată exclusiv transportului de pasageri, ci și pentru marfă. Autoritățile turce estimează un trafic anual de aproximativ 12 milioane de pasageri și 14 milioane de tone de marfă.
În ciuda veștii bune și a așteptărilor legate de aceast proiect important pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din regiunea Mării Negre, linia Samsun-Sarp nu a intrat încă în construcție și se află în etapa studiilor de fezabilitate.
Lucrările la linia de mare viteză Ankara-Samsun avansează spre Marea Neagră
Între timp, continuă lucrările pentru construirea noii linii de 293 de kilometri care va lega capitala Turciei, Ankara, de Samsun, trecând prin Kırıkkale și Çorum și reducând timpul de călătorie între Ankara și Samsun la 2 ore și 30 de minute.
În prezent, 121,7 kilometri de infrastructură feroviară de mare viteză sunt deja în exploatare între Ankara și Delice, ca parte a liniei Ankara-Sivas. Anul trecut au început lucrările la tronsonul Delice-Çorum, cu o lungime de 120 de kilometri. Linia este programată să fie finalizată în 2029 și va avea cinci stații, urmând să reducă timpul de călătorie între Ankara și Çorum la 1 oră și 15 minute.
Proiectul va include construirea a opt tuneluri forate și a trei tuneluri realizate prin metoda „cut-and-cover”. De asemenea, vor fi construite 26 de poduri și viaducte, precum și 16 pasaje rutiere peste noua cale ferată, 84 de pasaje subterane și 208 podețe.
Potrivit ministrului Abdulkadir Uraloğlu, procedurile de licitație au fost finalizate pentru următoarele tronsoane ale liniei de mare viteză Ankara-Samsun: Çorum-Merzifon și Merzifon-Havza.