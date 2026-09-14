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Moment viral la BRICS: oficial indian surprins ronțăind alune în timp ce liderii discutau criza din Golf

Oficial indian in ipostaze hilare (captură video)

Oficial indian in ipostaze hilare (captură video)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat14 sept. 2026, 10:07
Actualizat14 sept. 2026, 10:21

Cea mai recentă reuniune BRICS – organizația politico‑economică formată inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – a fost marcată de un moment neobișnuit care a devenit rapid viral. În timp ce liderii discutau probleme sensibile privind escaladarea tensiunilor din zona Golfului, camerele au surprins un episod amuzant în spatele președintelui iranian.

În timp ce președintele iranian Masoud Pezeshkian explica situația țării sale după lansarea ofensivei americano‑israeliene, atenția celor care au urmărit transmisiunea live stream a fost deturnată spre Randhir Jaiswal, purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, aflat chiar în spatele liderului iranian, nu s‑a putut abține să tot deschidă cutii cu alune, ronțăind continuu pe durata intervenției oficiale. În videoclip se vede cum, la un moment dat, Jaiswal isi linge si degetele.

Clipul circulă intens pe platforme precum X, Instagram și Telegram.

La cel mai recent summit BRICS, (organizația Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), desfășurat în perioada 11-13 septembrie, în India, agenda a fost dominată de teme precum securitatea energetică, criza din zona Golfului, cooperarea în infrastructură și coordonarea pozițiilor privind conflictele regionale.

Discuțiile au fost marcate de tensiuni diplomatice, dar și de momente informale care au atras atenția publicului global.

BRICS este un bloc politico‑economic format inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, creat pentru a reprezenta economiile emergente și pentru a oferi o alternativă la structurile occidentale de cooperare. În 2024–2025, formatul s-a extins prin includerea unor noi state, între care Iran, Egipt, Etiopia și Emiratele Arabe Unite, consolidând profilul organizației în Asia și Africa.

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