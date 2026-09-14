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Extern· 2 min citire
Moment viral la BRICS: oficial indian surprins ronțăind alune în timp ce liderii discutau criza din Golf
Oficial indian in ipostaze hilare (captură video)
Publicat14 sept. 2026, 10:07
Actualizat14 sept. 2026, 10:21
Cea mai recentă reuniune BRICS – organizația politico‑economică formată inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – a fost marcată de un moment neobișnuit care a devenit rapid viral. În timp ce liderii discutau probleme sensibile privind escaladarea tensiunilor din zona Golfului, camerele au surprins un episod amuzant în spatele președintelui iranian.
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