Moment viral la BRICS: oficial indian surprins ronțăind alune în timp ce liderii discutau criza din Golf

Publicat 14 sept. 2026, 10:07 Actualizat 14 sept. 2026, 10:21

Cea mai recentă reuniune BRICS – organizația politico‑economică formată inițial din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – a fost marcată de un moment neobișnuit care a devenit rapid viral. În timp ce liderii discutau probleme sensibile privind escaladarea tensiunilor din zona Golfului, camerele au surprins un episod amuzant în spatele președintelui iranian.

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