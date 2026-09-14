Explozie și incendii în Soci după un atac cu drone atribuit Ucrainei

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 14 sept. 2026, 07:27

Mai multe explozii și incendii au fost raportate în orașul Soci, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Imagini publicate de localnici arată flăcări puternice în timpul nopții, iar autoritățile ruse susțin că sistemele de apărare aeriană au fost activate.

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