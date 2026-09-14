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Extern· 2 min citire
Explozie și incendii în Soci după un atac cu drone atribuit Ucrainei
Apărarea antiaeriana a Ucrainei
Mai multe explozii și incendii au fost raportate în orașul Soci, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Imagini publicate de localnici arată flăcări puternice în timpul nopții, iar autoritățile ruse susțin că sistemele de apărare aeriană au fost activate.
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