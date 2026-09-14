Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Explozie și incendii în Soci după un atac cu drone atribuit Ucrainei

Apărarea antiaeriana a Ucrainei

Apărarea antiaeriana a Ucrainei

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 14 sept. 2026, 07:27

Mai multe explozii și incendii au fost raportate în orașul Soci, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Imagini publicate de localnici arată flăcări puternice în timpul nopții, iar autoritățile ruse susțin că sistemele de apărare aeriană au fost activate.

Explozie și incendii au fost raportate în orașul Soci, în sudul Rusiei, în dimineața zilei de 14 septembrie, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, potrivit canalelor de monitorizare Exilenova+ și Supernova+. Soci, un important oraș de pe litoralul Mării Negre, se află la aproximativ 650–700 de kilometri de granița ucraineană, în regiunea Krasnodar, scrie Kyiv Independent.

Imagini publicate de locuitori arată explozia unei drone și cel puțin un incendiu de mari dimensiuni, care a luminat cerul în timpul nopții. Primarul orașului, Anatoli Pahomov, a declarat că sistemele de apărare aeriană au fost activate, fără a oferi detalii despre eventualele pagube.

La acest moment, informațiile nu pot fi verificate independent, iar armata ucraineană nu a comentat oficial atacul. Presa internațională notează că situația este în evoluție.

Atacul de noapte vine după o serie de incidente recente în Soci. Pe 10 septembrie, o dronă navală ucraineană a avariat promenada orașului, iar pe 4 septembrie, forțele ucrainene au lovit un vas al Flotei ruse și un depozit de combustibil.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat la începutul lunii septembrie că spațiul aerian al Rusiei „va fi de facto închis” din cauza intensificării atacurilor cu drone, mesaj transmis companiilor aeriene, asiguratorilor și guvernelor străine.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

razboi ucrainavladimir putinvolodimir zelenski

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe