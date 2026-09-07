Nicușor Dan, mesaj la început de an școlar: Educația trebuie să fie o prioritate
Nicșor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis, luni dimineață, un mesaj cu ocazia începerii noului an școlar, adresat deopotrivă elevilor, profesorilor și părinților. Șeful statului a subliniat, astfel, importanța educației pentru viitorul României și a pledat pentru dezvoltarea gândirii critice, într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială au devenit parte din viața de zi cu zi.
„Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene”
Președintele a arătat că începutul anului școlar reprezintă, pentru copii, un moment al emoției și al speranței. Pentru cei aflați la început de drum este prima întâlnire cu lumea descoperirilor, iar pentru elevii care se pregătesc de examene sau își aleg o profesie este o nouă etapă a maturizării.
Nicușor Dan a subliniat că educația depășește rezultatele școlare și examenele, fiind legată de încrederea oferită de profesori, sprijinul părinților și curajul copiilor de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou.
"Această zi, care marchează începerea noului an școlar, este, pentru copii, una a emoției și a speranței. Pentru cei mai mici, este primul pas într-o lume a descoperirilor. Pentru cei care se pregătesc pentru examene sau pentru alegerea unei profesii, este o nouă etapă a maturizării", a transmis Niuc;or Dan, în mesajul publicat luni dimineață pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.
Gândirea critică, esențială în era informației și a inteligenței artificiale
Șeful statului consideră că școala are misiunea de a forma adulți capabili să gândească critic. În opinia sa, într-o lume în care informația circulă rapid, iar tehnologia și inteligența artificială sunt tot mai prezente, accesul la informație nu este suficient.
"Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene. Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou.
Școala are astăzi o misiune mai importantă, dar și mai grea ca oricând: să formeze adulți capabili să gândească cu simț critic. Într-o lume în care informația circulă instantaneu, iar tehnologia și inteligența artificială devin parte din viața noastră de zi cu zi, nu este suficient să avem acces rapid la informație. Trebuie să știm să punem întrebările potrivite, să verificăm cât de adevărat este ceea ce găsim la o simplă căutare pe internet, să distingem între fapte și dezinformări și să ne formăm propriile opinii pornind de la surse de informații corecte", arată șeful statului.
Mesajul președintelui pentru profesori
Nicușor Dan le-a mulțumit profesorilor pentru munca și responsabilitatea pe care și le asumă și a subliniat că educația nu poate fi reformată cu succes fără cadre didactice respectate, bine pregătite și susținute.
Președintele a arătat că acest sprijin trebuie să includă și condiții de muncă și de salarizare care să reflecte importanța profesiei.
Potrivit lui Nicușor Dan, schimbările din ultimele decenii au modificat profund societatea românească și sistemul de educație. Unele reforme au avut efecte pozitive, în timp ce altele au generat nemulțumiri. Șeful statului a remarcat că anumite schimbări au fost introduse prea rapid, fără suficient timp pentru pregătire și adaptare, iar altele nu au fost duse până la capăt.
"În ultimele decenii, societatea românească s-a schimbat profund, iar domeniul educației a fost vizat de aceste transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri. Uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc. Această succesiune de reforme și reguli a generat, de multe ori, lipsă de încredere și demotivare.
Educația are nevoie de măsuri gândite cu responsabilitate, construite pe date, pe evaluarea reală a rezultatelor și pe ceea ce funcționează cu adevărat în beneficiul elevilor. Orice schimbare trebuie să fie însoțită de dialog, resurse și timp pentru a produce efecte", spune Nicușor Dan.
Ce le transmite elevilor
Nicușor Dan i-a îndemnat pe elevi să înceapă noul an școlar cu încredere și curiozitate. El a arătat că școala nu este doar locul în care sunt acumulate cunoștințe, ci și spațiul în care copiii se descoperă, se dezvoltă și se pregătesc pentru viață.
Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța sunt, potrivit președintelui, deprinderi care îi vor ajuta pe copii și după încheierea studiilor.
Șeful statului a atras atenția și asupra importanței relațiilor dintre elevi. Deși mediul online oferă numeroase posibilități, acesta nu poate înlocui experiența timpului petrecut alături de colegi și prieteni.
"Începeți acest nou an școlar cu încrederea că va fi o captivantă descoperire de noi cunoștințe, idei, informații. Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și vă pregătiți pentru viață. Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța nu sunt importante doar pentru școala. Sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți.
Școala este și spațiul în care vă faceți noi cunoștințe, creșteți și vă maturizați. Nu neglijați interacțiunile cu ceilalți. Mediul online vă poate oferi opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni", se arată în mesajul transmis cu prilejul începerii noului an școlar.
Apel către părinți
Nicușor Dan le-a transmis și părinților că implicarea familiei este esențială în formarea copiilor. Aceștia au nevoie de sprijin, încredere și exemple, iar ceea ce se învață la școală trebuie să continue firesc și acasă.
La rândul lor, profesorii au nevoie de susținerea și respectul părinților. Președintele consideră că parteneriatul dintre școală și familie crește șansele de reușită ale fiecărui copil: "În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează și oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei. Copiii au nevoie de sprijin, de încredere și de exemple. Ceea ce se învață la școală trebuie să continue firesc și acasă. La rândul lor, profesorii au nevoie de susținerea și respectul părinților. Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial".
România are „multe restanțe” în educație
Președintele a recunoscut că România are încă numeroase probleme de rezolvat în domeniul educației. Există copii care învață în condiții dificile și comunități care așteaptă soluții pentru problemele cu care se confruntă. În același timp, Nicușor Dan a subliniat că trebuie observate și lucrurile care funcționează bine, precum și potențialul tinerei generații.
"Obiectivul nostru trebuie să fie simplu și clar: fiecare copil din România să aibă acces la educație, indiferent unde s-a născut, în ce comunitate trăiește sau care sunt posibilitățile materiale ale familiei sale. Educația rămâne una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem față de viitorul României", subliniază acesta.
Educația, responsabilitate pentru viitorul României
Nicușor Dan a afirmat că educația reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități față de viitorul țării. România nu se poate schimba peste noapte, însă fără acces la o educație de calitate, adaptată transformărilor rapide din societate și din lume, dezvoltarea durabilă este dificil de realizat. Președintele a transmis că transformarea educației într-o prioritate reprezintă nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci și o alegere pentru generațiile viitoare.
La finalul mesajului, Nicușor Dan le-a urat elevilor, profesorilor și părinților să aibă încredere în parcursul educațional și le-a transmis succes în noul an școlar.
"O țară nu se schimbă peste noapte. Dar, fără acces la o educație de calitate, capabilă să răspundă transformărilor profunde care au loc în lume și mai ales cerințelor unei societăți aflate într-o metamorfoză accelerată, nu putem spera că vom reuși să așezăm România pe un parcurs de dezvoltare durabilă. De aceea, a face din educație o prioritate este nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci mai ales o alegere pe care o facem acum pentru generațiile de mâine. La începutul acestui an școlar, vă doresc tuturor să aveți încredere în acest drum și în puterea de a-l face, împreună, mai bun. Mult succes elevilor, profesorilor și părinților!", a conchis președintele.
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