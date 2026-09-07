Nicușor Dan, mesaj la început de an școlar: Educația trebuie să fie o prioritate

Publicat 7 sept. 2026, 08:30 Actualizat 7 sept. 2026, 08:39

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni dimineață, un mesaj cu ocazia începerii noului an școlar, adresat deopotrivă elevilor, profesorilor și părinților. Șeful statului a subliniat, astfel, importanța educației pentru viitorul României și a pledat pentru dezvoltarea gândirii critice, într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială au devenit parte din viața de zi cu zi.

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