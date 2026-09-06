Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Murad, Piperea și Lulea, la „Culisele Statului Paralel”: Guvern plin sau alegeri anticipate? Ce au răspuns cei trei lideri AUR
Lideri AUR la emisiunea Culisele Statului Paralel
Publicat6 sept. 2026, 22:58
SursăRealitate Plus
Trei lideri importanți ai AUR — Gheorghe Piperea, Mohammad Murad și Marius Lulea — au răspuns, duminică seară, în emisiunea Culisele Statului Paralel, întrebării Ancăi Alexandrescu privind varianta care se preconizează pentru depășirea crizei politice: un guvern cu puteri depline sau alegeri anticipate. Opiniile lor diferă, dar conturează cele două scenarii discutate în spațiul public în ultimele săptămâni.
Citește și
- 22:35CSAT, convocat la Cotroceni de Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află și evaluarea implementării programului SAFE
- 20:42George Simion, Dan Dungaciu, Petrișor Peiu și alți lideri AUR, în vizită la Muntele Athos
- 17:24Siegfried Mureșan, poză braț la braț cu Oana Gheorghiu. Cum o laudă „premierul lui Bolojan” pe ONG-ista din guvern
- 16:11Ora 20:55, ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News