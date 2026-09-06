Podul Basarab se deschide circulației în această seară. Ciucu anunță când vor fi finalizate reparațiile

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 12:20

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Podul Basarab din Capitală se deschide circulației în această noapte, respectând astfel termenul promis. Lucrările de reparații vor continua însă până la începutul anului viitor, când construcția va putea fi recepționată oficial, după peste 15 ani în care nu a beneficiat de întreținere.

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