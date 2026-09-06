Podul Basarab se deschide circulației în această seară. Ciucu anunță când vor fi finalizate reparațiile

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Podul Basarab din Capitală se deschide circulației în această noapte, respectând astfel termenul promis. Lucrările de reparații vor continua însă până la începutul anului viitor, când construcția va putea fi recepționată oficial, după peste 15 ani în care nu a beneficiat de întreținere.
Podul Basarab se deschide circulației în această noapte, a confirmat primarul Capitalei Ciprian Ciucu, care a ținut să respecte termenul anunțat anterior. Lucrările de reparații au început pe 20 iunie și s-au concentrat, în prima etapă, pe intervențiile care afectau direct traficul rutier.
Pe durata șantierului, cele două artere ale podului au fost închise alternativ, circulația desfășurându-se în dublu sens pe artera rămasă funcțională. Echipele de muncitori au lucrat în două schimburi, inclusiv în weekenduri, pentru a accelera finalizarea lucrărilor.
Ce lucrări s-au realizat până acum
Repararea părții carosabile: asfalt, hidroizolație, rosturi de dilatație și marcaje rutiere
Repararea și protejarea structurii podului: fisuri, elemente de beton, piloni și intrados
Curățarea și repararea sistemelor de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaielor
Repararea și vopsirea elementelor metalice, inclusiv borduri și balustrade
Ce urmează până la finalul anului
Potrivit lui Ciucu, lucrările nu s-au încheiat complet, iar echipele vor continua cu:
Înlocuirea gardurilor ruginite și a panourilor de protecție fonică
Curățarea și protejarea tuturor elementelor de beton neatinse până acum
Reabilitarea stației de tramvai: plexiglas, scări, lifturi și scări rulante
Primarul a precizat că toate elementele afectate vor fi reparate sau înlocuite, puse în siguranță și igienizate.
De ce erau necesare lucrările
Ciucu a explicat motivele pentru care aceste intervenții au fost esențiale: pasajul se degradase considerabil și nu mai oferea siguranță în exploatare, iar finalizarea lucrărilor este condiția obligatorie pentru recepția finală a construcției și pentru asigurarea mentenanței pe viitor.
Recepția finală a Podului Basarab este estimată pentru începutul anului viitor, lucrare care, potrivit primarului, nu a fost recepționată și întreținută corespunzător timp de peste 15 ani de la darea în folosință.