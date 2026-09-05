Crin Antonescu îl indică pe Alexandru Nazare ca premier: „Dacă nu, alegeri anticipate”

Crin Antonescu a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că nu există în prezent „un om providențial” care să rezolve criza politică din România. Fostul lider liberal susține însă că Alexandru Nazare ar fi cea mai potrivită opțiune pentru funcția de premier.
Antonescu a afirmat că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să ia în calcul această variantă încă de la începutul crizei politice.
De ce îl susține Antonescu pe Nazare
Potrivit lui Crin Antonescu, Alexandru Nazare are experiența necesară pentru a conduce un guvern și ar înțelege că politica economică nu poate fi redusă doar la obiective contabile și la raportările către instituțiile financiare internaționale.
Nu există un om providențial în România astăzi. Dacă a existat vreodată, nu știu, dar astăzi nu există un om providențial. Există în ceea ce vedem pe scenă și în condițiile actuale luând toate circumstanțele și punându-le cap la cap, după părerea mea, o singură alegere pe care Nicușor Dan trebuia să o facă de la începutul crizei despre care văd că se vorbește, nu știu dacă se va putea, dar e o soluție în care eu am încredere și anume Nazare.
Pentru că Nazare este rezonabil, pentru că Nazare are experiență, pentru că Nazare înțelege ce înseamnă un guvern. Și pentru că Nazare înțelege că nu se poate face, se poate guverna o țară numai cu rațiuni contabile și numai pentru a da raportul la bănci străine, la agenții de rating sau la nu știu cine în Comisia Europeană, că o politică într-o țară se face și o politică economică se face în primul rând pentru oamenii existenți în țara aia, oamenii vii în carne și oase care trăiesc acum. Cu, bineînțeles, și măsuri de austeritate, dar cu măsură, cu echilibru și cu decență. Eu cred că ar fi, repet, în condițiile pe care le avem acum, politice o formulă, eu alta nu văd.
Antonescu: „Dacă nu, alegeri anticipate”
Crin Antonescu consideră că, în actuala situație politică, numirea lui Alexandru Nazare la Palatul Victoria ar fi formula pe care o vede viabilă. În lipsa acestei soluții, fostul lider liberal spune că alegerile anticipate reprezintă o opțiune democratică.
Dacă nu, alegeri anticipate, ceea ce sigur generează o altă discuție, dar care, dar care până la urmă sunt o formulă democratică. Eu am spus de la bun început că domnul Nicușor Dan a formulat două condiții aberante care l-au făcut de altfel să-și eșueze de trei luni de zile. Patru de acum. Și anume, unu, refuz ideea de alegeri anticipate. Ceea ce nu mi se pare nici constituțional, nici corect, nici practic.
Și doi, nu vreau în niciun fel anumite partide la guvernare, dar vreau să-mi vină și să-mi demonstreze cineva că are numărul de voturi. Numărul de voturi nu se poate demonstra decât o singură dată și într-un singur fel, în Parlament, atunci când ceri votul de încredere. Dacă Nicușor Dan nu înțelege treaba asta de 130 de zile, sau de un an și jumătate, atunci chiar suntem într-o situație fără ieșire.