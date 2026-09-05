Crin Antonescu îl indică pe Alexandru Nazare ca premier: „Dacă nu, alegeri anticipate”

Publicat 5 sept. 2026, 21:32 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că nu există în prezent „un om providențial” care să rezolve criza politică din România. Fostul lider liberal susține însă că Alexandru Nazare ar fi cea mai potrivită opțiune pentru funcția de premier.

Distribuie articolul