Crin Antonescu vede o singură variantă pentru ieșirea din criza politică. Numele pe care îl consideră potrivit ca șeful viitorului guvern

Publicat 2 sept. 2026, 18:44 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu consideră că Alexandru Nazare reprezintă, în acest moment, varianta cea mai potrivită pentru încercarea de formare a unui guvern și a unei majorități parlamentare. Fostul prezidențiabil critică modul în care Nicușor Dan gestionează criza politică și susține că președintele trebuie să ia o decizie, în condițiile în care România nu poate rămâne blocată luni sau ani în actuala situație.

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