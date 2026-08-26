Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta, între localitățile Vama Veche și 2 Mai. Victima a ajuns la spital

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 19:01

Un incident grav a avut loc, miercuri după-amiază, în zona localităților Vama Veche – 2 Mai, unde un bărbat de 37 de ani a fost rănit după ce a căzut cu parapanta. Victima a fost transportată la spital.

Bărbat de 37 de ani, rănit după ce a căzut cu parapanta între Vama Veche și 2 Mai

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că, miercuri, în jurul orei 15.30, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a căzut în timp ce pilota o parapantă, în zona localităţilor Vama Veche şi 2 Mai.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 37 de ani. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, care a fost transportat la spital pentru investigaţii suplimentare", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În acest caz, poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cerectările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs incidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barbat ranitConstanțaparapanta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe