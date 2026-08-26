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Locale· 1 min citire
Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta, între localitățile Vama Veche și 2 Mai. Victima a ajuns la spital
FOTO: Arhivă
Un incident grav a avut loc, miercuri după-amiază, în zona localităților Vama Veche – 2 Mai, unde un bărbat de 37 de ani a fost rănit după ce a căzut cu parapanta. Victima a fost transportată la spital.
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