Alertă în mai multe localităţi din Covasna. Apa potabilă folosită la irigații afectează alimentarea populației

Publicat 25 aug. 2026, 19:09 Actualizat 25 aug. 2026, 19:10

Locuitorii din mai multe localități ale județului Covasna se confruntă cu presiuni scăzute la robinete, pe fondul consumului ridicat de apă în perioada secetoasă. Cele mai afectate sunt Ghelința, Barcani și Sărămaș, potrivit operatorului regional Hydrokov S.A.

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