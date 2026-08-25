Alertă în mai multe localităţi din Covasna. Apa potabilă folosită la irigații afectează alimentarea populației

Locuitorii din mai multe localități ale județului Covasna se confruntă cu presiuni scăzute la robinete, pe fondul consumului ridicat de apă în perioada secetoasă. Cele mai afectate sunt Ghelința, Barcani și Sărămaș, potrivit operatorului regional Hydrokov S.A.
Consumul ridicat pune presiune pe reţeaua de apă
Potrivit reprezentanților companiei, consumul de apă a crescut semnificativ în ultimele săptămâni în localităţile Barcani şi Sărămaş, iar presiunea din reţea scade în special dimineaţa şi seara, când consumul atinge şi chiar depăşeşte capacitatea de transport a sistemului.
„În prezent, alimentarea cu apă potabilă a celor două localităţi este asigurată prin conducte din oţel şi polietilenă cu diametrul de 100 de milimetri. În condiţiile consumului actual, extrem de ridicat, aceste conducte nu mai reuşesc să transporte o cantitate suficientă de apă, motiv pentru care în anumite puncte ale reţelei se înregistrează scăderi ale presiunii (…) Din experienţa furnizorului, o parte semnificativă a acestui consum excepţional nu provine din uzul casnic, ci din irigarea grădinilor, curţilor şi a terenurilor agricole. Reţeaua de apă potabilă nu a fost proiectată pentru un astfel de consum; prin urmare, atunci când se utilizează cantităţi mari de apă pentru irigaţii, sistemul nu mai poate asigura presiunea şi debitul corespunzător pentru toţi consumatorii”, precizează conducerea Hydrokov SA, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.
Gravitatea situaţiei este ilustrată de evoluţia consumului în Ghelinţa.
„Dacă în luna martie consumul zilnic de apă se situa între 650 şi 700 de metri cubi, la jumătatea lunii august acesta a ajuns la 1.000 de metri cubi pe zi, nivel care reprezintă capacitatea maximă a pompelor. Din cauza consumului crescut, în partea de jos a localităţii Ghelinţa a fost necesară, în mai multe rânduri, introducerea unor întreruperi temporare ale alimentării cu apă pe timpul nopţii, pentru ca rezervorul de apă din zona superioară să poată fi reumplut şi pentru a se putea asigura alimentarea cu apă potabilă şi a zonelor situate la altitudine mai mare”, se mai arată în comunicat.
Operatorul regional cere reducerea consumului pentru irigaţii
Operatorul le solicită consumatorilor să utilizeze apa potabilă din reţea exclusiv pentru acoperirea necesităţilor gospodăreşti şi să evite folosirea acesteia pentru udarea grădinilor, gazonului sau terenurilor agricole, avertizând că, în caz contrar, ar putea fi necesare măsuri restrictive şi în alte localităţi, aşa cum s-a mai întâmplat în trecut.
În cazul în care irigarea este inevitabilă, le cere să fie efectuată, pe cât posibil, în intervalele orare în care consumul este mai redus, evitând orele dimineţii şi ale serii.