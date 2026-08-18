Măsură controversată în educație: Mii de copii rămân fără sprijinul financiar al bursei sociale în vacanță

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 19:37

O modificare propusă de Ministerul Educației stârnește controverse majore: elevii din medii vulnerabile nu vor mai primi burse sociale pe durata vacanțelor școlare. Măsura ignoră faptele din teren, afectând direct familiile defavorizate ale căror cheltuieli și lipsuri materiale nu se opresc odată cu finalizarea cursurilor.

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