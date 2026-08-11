Cifrele Transelectrica spun totul: România consumă enorm, centralele produc mult mai puțin. Situația din aceast seară

Publicat 11 aug. 2026, 20:47 Actualizat 11 aug. 2026, 20:48 Sursă Agerpres

România consuma marți seara, la ora 19:25, o cantitate de energie electrică de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la 5.873 MW, potrivit datelor publicate de Transelectrica.

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