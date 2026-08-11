Adio escalelor pentru românii care merg în China. O nouă cursă directă de pe Otopeni începe în septembrie

Publicat 11 aug. 2026, 21:16 Sursă Agerpres

Românii vor putea călători din 4 septembrie direct către Republica Populară Chineză, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing și București, operată de compania Air China, cu o frecvență de trei zboruri săptămânale.

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