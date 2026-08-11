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Vești bune pentru șoferi. Un nou lot de autostradă a fost deschis circulației

Un nou lot de autostradă a fost deschis circulației

Un nou lot de autostradă a fost deschis circulației

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 16:57
Actualizat11 aug. 2026, 17:31

Un nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

'Contractul pentru această autostradă a fost semnat în 2020, iar pentru Nodul de la Românași am avut un alt contract separat, semnat în anul 2024. Din păcate, autostrada nu putea fi funcțională atâta vreme cât nu aveam încărcare și descărcare, adică nodurile rutiere finalizate. Odată cu darea în circulație a acestui sector de 12 kilometri, vom putea circula pe Autostrada Transilvaniei pe practic 144 de kilometri. Iar la nivel național, rețeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1418 la 1430 de kilometri', a declarat, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare deschiderii circulației rutiere pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

El a adăugat că perspectivele pentru anul acesta sunt de deschiderea a cel puțin 200 de kilometri de drumuri de mare viteză.

Lucrările la acest noul lot de autostradă au fost realizate de constructorul român UMB Spedition.

Autostrada Transilvaniei (A3) este un obiectiv strategic pentru România, iar după construcția Autostrăzii Unirii (A8) va asigura o legătură rutieră modernă între regiunile istorice Transilvania și Muntenia, dar și între frontiera de vest a României (vama Borș) și cea de est (vama Ungheni).

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