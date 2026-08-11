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Vești bune pentru șoferi. Un nou lot de autostradă a fost deschis circulației
Un nou lot de autostradă a fost deschis circulației
Publicat11 aug. 2026, 16:57
Actualizat11 aug. 2026, 17:31
Un nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.
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