Vești bune pentru șoferi. Un nou lot de autostradă a fost deschis circulației

Publicat 11 aug. 2026, 16:57 Actualizat 11 aug. 2026, 17:31

Un nou lot de autostradă, în lungime de 12,24 km, este de marți în folosință pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului, pe A3, printr-o investiție finanțată prin Programul Transport (PT) 2021 - 2027.

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