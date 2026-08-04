Un „dom de căldură” extrem pârjolește Europa. Recorduri istorice de temperatură, incendii devastatoare și haos în transporturi și energie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 19:09

Un „dom de căldură” din Africa de Nord pârjolește centrul și estul Europei, aducând astăzi cel mai fierbinte moment al valului de caniculă. Recordurile absolute de temperatură sunt doborâte unul după altul, în timp ce jumătate de continent se află sub avertizări de Cod Roșu.

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