Un „dom de căldură” extrem pârjolește Europa. Recorduri istorice de temperatură, incendii devastatoare și haos în transporturi și energie

Un „dom de căldură” din Africa de Nord pârjolește centrul și estul Europei, aducând astăzi cel mai fierbinte moment al valului de caniculă. Recordurile absolute de temperatură sunt doborâte unul după altul, în timp ce jumătate de continent se află sub avertizări de Cod Roșu.
Europa traversează apogeul unui val istoric de caniculă provocat de extinderea accelerată a unui „dom de căldură” dinspre Africa de Nord către regiunile centrale și estice ale continentului. Fenomenul extrem a doborât deja recorduri absolute de temperatură, a provocat incendii majore de vegetație, a dat peste cap rețelele de transport și a pus sub presiune extremă sistemele energetice naționale.
Punctul maxim al fenomenului se deplasează spre est, aducând temperaturi de peste 40°C în Europa Centrală și în Balcani, în timp ce vestul continentului începe să resimtă o ușoară reducere a valorilor termice, dar rămâne afectat de secetă severă.
România, sub asaltul caniculei: Cod Roșu de temperaturi extreme și raționalizarea apei potabile
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări severe pentru întreg teritoriul țării. Regiunile vestice se află sub Cod Roșu de caniculă, în timp ce restul județelor sunt acoperite de un Cod Portocaliu. Prognozele indică valori termice extreme, de până la 40°C – 43°C la umbră.
Efectele secetei prelungite încep să fie resimțite direct de populație. Pe fondul scăderii dramatice a resurselor hidro, prima localitate din România a anunțat deja sistarea furnizării apei potabile după un program orar stabil. În paralel, încălzirea apelor fluviale și debitele scăzute amenință funcționarea centralelor energetice din țară.
Recorduri istorice și stare de alertă pe continent
Sistemele meteorologice din întreaga Europă raportează cifre fără precedent:
Austria: La Viena s-a înregistrat marți un record absolut de temperatură de 40,8°C în districtul Stammersdorf, depășind vechiul maxim național din 2013. Seceta severă a declanșat un incendiu de pădure de proporții în cartierul Lobau, unde pompierii au intervenit cu elicoptere pentru a limita extinderea flăcărilor.
Franța: Serviciul Météo-France a confirmat că luna iulie a fost cea mai caldă din istoria măsurătorilor (peste 125 de ani), cu o medie națională de 24,9°C și un deficit de precipitații de 70%. Până în prezent, autoritățile au înregistrat 14.000 de incendii de vegetație și au reținut 402 persoane suspectate de incendiere intenționată sau neglijență.
Italia: Ministerul Sănătății a emis Cod Roșu pentru 27 de orașe mari (printre care Roma, Milano, Florența și Veneția). Umiditatea excesivă amplifică indicele de confort termic, făcând căldura extrem de periculoasă pentru populație.
Olanda: Un incendiu masiv a pârjolit peste 100 de hectare în rezervația naturală Boschhuizerbergen din sud-estul țării. Sute de pompieri au evacuat un camping din zonă și au închis drumurile din cauza fumului gros care s-a extins spre Germania.
Grecia: Peste 500 de pompieri, sprijiniți de 30 de aeronave și echipe internaționale din România și Franța, continuă lupta cu focul la vest de Atena, unde rafalele de vânt reaprind constant jarul în zonele greu accesibile.
Criza apei afectează transporturile din Germania: Nivelul Rinului prăbușit, trenuri blocate
Consecințele valului de căldură se reflectă grav și în infrastructura Germaniei. La stația Kaub, un punct critic pentru navigația pe fluviul Rin, apa a scăzut la nivelul record de doar 24 de centimetri, cea mai mică valoare din ultimii 145 de ani. Situația riscă să blocheze transportul fluvial de marfă, combustibili și cărbune către elvețieni și sudul Germaniei.
Totodată, reprezentanții Uniunii Germane pentru Conservarea Naturii (NABU) trag un semnal de alarmă, explicând că distrugerea zonelor inundabile și a pădurilor a anulat capacitatea naturală a solului de a reține apa. Probleme au fost și pe căile ferate: furtunile violente produse pe fondul căldurii au doborât copaci pe liniile electrice, lăsând un tren ICE blocat peste patru ore în Renania de Nord-Westfalia.