Caniculă de peste 40 de grade în România, urmată de ploi și vijelii. Prognoza ANM până la sfârșitul lunii august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:27

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți prognoza pentru perioada 4-31 august 2026. Vremea va continua să se încălzească în majoritatea regiunilor țării, iar vârful episodului de caniculă este așteptat miercuri și joi. În vestul României, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. Spre weekend vor reveni ploile și vijeliile, iar săptămâna viitoare valorile termice vor începe să scadă treptat.

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