Caniculă de peste 40 de grade în România, urmată de ploi și vijelii. Prognoza ANM până la sfârșitul lunii august

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți prognoza pentru perioada 4-31 august 2026. Vremea va continua să se încălzească în majoritatea regiunilor țării, iar vârful episodului de caniculă este așteptat miercuri și joi. În vestul României, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. Spre weekend vor reveni ploile și vijeliile, iar săptămâna viitoare valorile termice vor începe să scadă treptat.
Prognoza pentru săptămâna 4-9 august
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Cea mai accentuată abatere termică pozitivă este prognozată în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Lipsa precipitațiilor va fi mai pronunțată în regiunile intracarpatice.
Cum va fi vremea între 10 și 16 august
Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice și centrale. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice intervalului. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul și nord-vestul țării. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.
Prognoza pentru perioada 17-23 august
Temperatura medie a aerului va avea valori peste cele normale în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. Pentru restul teritoriului sunt estimate temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei. Regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale. Estimarea privind precipitațiile este valabilă la nivelul întregii țări.
Cum se încheie luna august
În săptămâna 24-31 august, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale în regiunile vestice și centrale. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice ultimei săptămâni a lunii. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. ANM nu estimează abateri pluviometrice importante la nivelul teritoriului României.
Europa traversează al patrulea val major de caniculă din această vară. Potrivit modelelor meteorologice prezentate de Severe Weather, un „dom de căldură” de mari dimensiuni s-a instalat deasupra unei mari părți a continentului. Fenomenul favorizează temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase zone, iar în mai multe țări au fost doborâte sute de recorduri climatice. Masele de aer tropical vor continua să domine continentul cel puțin până la mijlocul acestei săptămâni.