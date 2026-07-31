Canicula lovește România. Coduri galben și portocaliu de temperaturi extreme. Care sunt zonele vizate. HĂRȚI

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri noi avertizări de caniculă, anunțând că valul de căldură va persista în vestul și sudul țării până la începutul săptămânii viitoare. Temperaturile vor depăși 39 de grade în unele zone, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu nopți tropicale în mai multe regiuni.
În intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 04 august, ora 10:00, în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei valul de căldura va persista, iar sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei.
”Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest sâmbătă și duminică se vor atinge local valori de 39 de grade și izolat de 40 de grade. Local nopțile vor fi tropicale, astfel că minimele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest”, a transmis ANM.
Potrivit meteorologilor, în restul regiunilor vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.
Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat
În cursul zilei de vineri, 31 iulie, în sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și în Maramureș se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități.
”Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...35 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei și în jurul valorii de 37 de grade în sudul Banatului. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade”, spun meteorologii.
Cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală
Totodată, până sâmbătă dimineață la ora 10:00, în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare este valabil un Cod portocaliu de caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade.
Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
În plus, noaptea va fi tropicală cu minime de 20...24 de grade.
Cum va fi vremea în weekend
În cursul zilei de sâmbătă și până duminică dimineață la ora 10:00, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități.
”Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.
Vestul Țării, lovit de un val de caniculă
De asemenea, în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș este valabil un cod portocaliu de caniculă, de sâmbătă de la ora 10:00, până duminică la ora 10:00
În acest interval, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime se vor încadra între 37 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade.