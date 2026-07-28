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Vremea· 2 min citire
Canicula se prelungește până aproape de finalul verii. ANM anunță temperaturi peste normal și ploi puține în următoarele patru săptămâni
Caniculă România
Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării până aproape de finalul lunii august. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni, cele mai ridicate abateri termice sunt așteptate în vest și nord-vest, în timp ce ploile vor fi puține în mai multe regiuni.
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