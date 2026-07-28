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Cod galben de vânt puternic în opt județe. Rafalele pot ajunge la 90 km/h
Vânt puternic
Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de vânt puternic pentru opt județe din nord-estul și estul României. Atenționarea este valabilă pe 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00.
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