Cod galben de vânt puternic în opt județe. Rafalele pot ajunge la 90 km/h

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 12:16

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de vânt puternic pentru opt județe din nord-estul și estul României. Atenționarea este valabilă pe 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00.

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