Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

România sub cupola de foc. Meteorologii au emis noi avertizări de caniculă. Urmează 2 zile de COD ROȘU și PORTOCALIU

Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius

Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 10:15

Meteorologii au emis noi avertizări de caniculă, iar România intră în cea mai intensă secvență de căldură din această vară. Valul de foc lovește duminică și luni vestul, centrul și nordul țării, urmând ca de marți să se extindă rapid spre sud și est. Temperaturile urcă spre 40°C în Câmpia de Vest, iar nopțile devin tropicale în aproape toată țara.

Pentru Moldova, sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat și Transilvania este în vigoare COD GALBEN, cu valori de 33–37°C și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) atinge pragul critic de 80 de unități, iar nopțile rămân sufocante, cu minime de 20–22°C.

În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș se aplică COD PORTOCALIU, unde canicula devine persistentă și intensă. Maximele urcă la 35–38°C, iar disconfortul termic este accentuat.

Cea mai severă avertizare este COD ROȘU, valabilă pentru Satu Mare, Bihor și Arad. Aici se înregistrează temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale începutului de august: 37–38°C în Satu Mare și 39–40°C în Bihor și Arad. Nopțile rămân tropicale, cu minime de 23–25°C.

ANM anunță că mesajele vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cod rosucaniculaRomaniaANM

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe