România sub cupola de foc. Meteorologii au emis noi avertizări de caniculă. Urmează 2 zile de COD ROȘU și PORTOCALIU

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 10:15

Meteorologii au emis noi avertizări de caniculă, iar România intră în cea mai intensă secvență de căldură din această vară. Valul de foc lovește duminică și luni vestul, centrul și nordul țării, urmând ca de marți să se extindă rapid spre sud și est. Temperaturile urcă spre 40°C în Câmpia de Vest, iar nopțile devin tropicale în aproape toată țara.

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