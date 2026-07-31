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Meteorologul Elena Mateescu, date de ultimă oră despre următoarea perioadă, în contextul alertei energetice provocate de secetă
Bărci eșuate la Corabia (Profimedia)
România intră în următoarea săptămână sub un regim de temperaturi caniculare, iar lipsa precipitațiilor riscă să agraveze situația critică de pe Dunăre, într-un moment în care sistemul energetic este deja sub presiune. Într-o intervenție la Realitatea Plus, meteorologul Elena Mateescu a avertizat că următoarele zece zile aduc foarte puține șanse de ploaie, în contextul în care guvernul a anunțat instituirea străii de alertă energetocă di cauza debietelor extrem de scăzute ale Dunării.
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