Meteorologul Elena Mateescu, date de ultimă oră despre următoarea perioadă, în contextul alertei energetice provocate de secetă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 21:48

România intră în următoarea săptămână sub un regim de temperaturi caniculare, iar lipsa precipitațiilor riscă să agraveze situația critică de pe Dunăre, într-un moment în care sistemul energetic este deja sub presiune. Într-o intervenție la Realitatea Plus, meteorologul Elena Mateescu a avertizat că următoarele zece zile aduc foarte puține șanse de ploaie, în contextul în care guvernul a anunțat instituirea străii de alertă energetocă di cauza debietelor extrem de scăzute ale Dunării.

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