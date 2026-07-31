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Meteorologul Elena Mateescu, date de ultimă oră despre următoarea perioadă, în contextul alertei energetice provocate de secetă

Bărci eșuate la Corabia (Profimedia)

Bărci eșuate la Corabia (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 21:48

România intră în următoarea săptămână sub un regim de temperaturi caniculare, iar lipsa precipitațiilor riscă să agraveze situația critică de pe Dunăre, într-un moment în care sistemul energetic este deja sub presiune. Într-o intervenție la Realitatea Plus, meteorologul Elena Mateescu a avertizat că următoarele zece zile aduc foarte puține șanse de ploaie, în contextul în care guvernul a anunțat instituirea străii de alertă energetocă di cauza debietelor extrem de scăzute ale Dunării.

Meteorologul Elena Mateescu, director în cadrul ANM, a prezentat vineri seara cele mai recente date privind evoluția vremii. România intră într-o perioadă prelungită de caniculă, care va cuprinde aproape întreaga țară.

Până la finele săptămânii viitoare, cu siguranță regimul de temperaturi se va caracteriza prin vreme caniculară nu numai în jumătatea vestică, ci și în zonele de câmpie din restul țării, inclusiv în partea de sud-sud-est a țării. Cantitățile, deficitul de precipitații sau cantitățile insuficiente cu siguranță vor accentua ceea ce înseamnă situația pe Dunăre.

La acest moment, întreaga Europă traversează o perioadă caniculară, cu precădere în centrul și sud-estul acesteia.

Cu siguranță colegii hidrologi și colegii de la Apele Române monitorizează atent situația, dar perspectiva precipitațiilor, cel puțin pentru următoarele zece zile aproximativ, este redusă, a declarat Mateescu.

Prognoza vine în condițiile în care debitul Dunării a scăzut în ultimele zile la valori mult sub media multianuală, afectând producția de energie la Centrala Cernavodă și la Porțile de Fier.

Europa Centrală și de Sud-Est se confruntă cu un val de căldură persistent, care reduce șansele de precipitații și menține presiunea asupra resurselor de apă.

ANM și Apele Române monitorizează evoluția fenomenelor, însă prognozele pe termen scurt indică menținerea regimului canicular.

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