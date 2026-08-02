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Bulgaria, lovită de cupola de foc. Temperaturile ajung la 40 grade, situație critică pe Dunăre

Dunărea a secat și în Bulgaria (Profimedia)

Dunărea a secat și în Bulgaria (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 10:01

Valul de căldură care afectează România lovește de azi și Bulgaria. Temperaturile ajung azi la 37 de grade, iar pe parcursul săptămânii vor trece de 40 de grade. Un cod galben de vreme periculoasă este în vigoare pentru o mare parte din vestul Bulgariei .

Duminică, vremea va fi însorită și caldă. Vântul va sufla ușor spre moderat dinspre est-nord-est. Temperaturile maxime vor fi între 32° și 37°, iar la Sofia – în jur de 32°. Pe coasta Mării Negre va fi mai răcoare cu până la 30°, iar temperatura apei mării este de 24°-25°, ttransmis meteorologii din țara vecină.

La munte va fi și soare, dar cu vânt, cu temperaturi de până la 27° la 1200 m și în jur de 19° la 2000 m. Căldura se va intensifica în zilele următoare, vârful fiind așteptat joi și vineri, când pe alocuri termometrele vor arăta 40°. Temperaturile vor rămâne mai scăzute doar pe litoral - între 31° și 34°.

Potrivit datelor Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie al Bulgariei, 2024 a fost cel mai cald an din 1930 încoace.

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