Bulgaria, lovită de cupola de foc. Temperaturile ajung la 40 grade, situație critică pe Dunăre

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 10:01

Valul de căldură care afectează România lovește de azi și Bulgaria. Temperaturile ajung azi la 37 de grade, iar pe parcursul săptămânii vor trece de 40 de grade. Un cod galben de vreme periculoasă este în vigoare pentru o mare parte din vestul Bulgariei .

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